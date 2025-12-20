أبوظبي تستضيف الجولة الافتتاحية من بطولة سلسلة جران توريزمو العالمية





تستضيف أبوظبي، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، الجولة الافتتاحية من بطولة سلسلة جران توريزمو العالمية 2026، يوم 28 مارس المقبل، في سبيس42 أرينا بشاطئ الراحة، ويجمع الحدث أبرز سائقي لعبة جران توريزمو من مختلف أنحاء العالم، في بطولة حية مباشرة في أبوظبي، ما يمنح الجمهور وممارسي هذه اللعبة تجربة فريدة، ويسلط الضوء على ريادة الإمارة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، أمام ملايين اللاعبين والمتابعين حول العالم.



وجاء الإعلان عن الحدث، خلال نهائيات بطولة سلسلة جران توريزمو العالمية 2025، والتي أقيمت في مركز فوكوكا الدولي للمؤتمرات في اليابان، بحضور سعيد الفزاري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وتنظم شركة «بوليفوني ديجيتال»، التابعة لشركة «سوني انتراكتيف انترنتينمنت»، والمطوّرة والناشرة لسلسلة ألعاب «جران توريزمو»، الجولة الافتتاحية لموسم 2026 من البطولة في الإمارة، بالتعاون مع أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، المبادرة الحكومية التي تقودها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وتهدف إلى دفع عجلة نمو هذا القطاع في الإمارة.



وقال سعيد الفزاري: «تشكل استضافة الجولة الافتتاحية للبطولة خطوة مهمة في مسيرة تطور قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في أبوظبي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة عامة، بما يعكس ريادة الإمارة وجهة للتميز، تتيح فرصاً وإمكانات واعدةً للنمو والازدهار، ونواصل جهودنا الرامية إلى تعزيز حضور أبوظبي على خريطة عواصم سباقات السيارات والرياضات الإلكترونية، عبر استقطاب أهم الفعاليات الدولية إلى الإمارة، وتسليط الضوء على ما تقدمه من تجارب استثنائية».



وتتوج البطولة أفضل اللاعبين على مستوى العالم، وتتضمن تصفيات إلكترونية مفتوحة أمام الجميع، إلى جانب جولات مباشرة، تستضيفها وجهات عالمية، بمشاركة أبرز السائقين للمنافسة على لقبها، فيما قال كازونوري ياماوتشي، منتج سلسلة «جران توريزمو»: «سعداء باستضافة أبوظبي للجولة الافتتاحية من البطولة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ويسعدنا أيضاً إدراج حلبة مرسى ياس، إحدى أبرز وجهات رياضة السيارات، وأكثرها تميزاً في العالم، في اللعبة».



وقال ماركوس مولر-هابيج مدير إدارة تمكين القطاع في أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية: «يعد تنظيم الجولة الافتتاحية للبطولة حدثاً مميزاً لجمهور ولاعبي رياضة السيارات في المنطقة والعالم، ويسهم في تكريس مكانة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية في صدارة المشهد العالمي للسباقات، على منصات المحاكاة الافتراضية».