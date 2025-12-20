شرطة دبي تعزز الوعي الرياضي عبر مبادرة «التزامكم سعادة»



تواصل القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، تنظيم فعاليات برنامجها التوعوي للنشء بتعريفهم بالتزامات الجمهور الرياضي وبمفاهيم التشجيع الإيجابي.

وقدمت المبادرة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ورشة توعية لطلبة المدارس المشتركين في الدورات الشتوية لمركز حماية الدولي، وذلك في مجمع زايد التعليمي البرشاء، حول التزامات الجماهير الرياضية التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.



وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، خلال ورشة التوعية، أن مبادرة «التزامكم سعادة» تستهدف تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي من خلال الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لنقل الرسائل الإيجابية وثقافة النقد البناء بين جميع أطراف اللعبة، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.



وقال: «إن المبادرة تعمل على نشر الوعي لدى الجمهور بحدود التشجيع ومدى خطورة التعبير عن المشاعر بصورة سلبية تجاه الآخرين، وأن يعي الجمهور جيداً التزاماته طبقاً للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية»، مبيناً أن مبادرة «التزامكم سعادة» تحظى باستجابة كبيرة من المؤسسات الرياضية والإعلامية وتفاعل مجتمعي، وهو ما أدى بشكل لافت إلى انخفاض الظواهر السلبية في مدرجات الملاعب.



ولفت الملازم الكتبي إلى أن مواد القانون الاتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، تضمن تحقيق كل إجراءات السلامة للرياضيين ولمختلف المنشآت في الدولة، وذلك وفق معايير وضوابط أمنية متطورة بما يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة لتنظيم الجوانب الأمنية في المهرجانات والفعاليات الرياضية بأعلى مستوياتها.