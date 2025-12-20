الإمارات تتوج بكأس الخليج للكريكيت للسيدات



توِج منتخب الإمارات للسيدات بلقب بطولة الخليج للكريكيت T20 عن جدارة واستحقاق، عقب فوزه على نظيره العماني، مستضيف البطولة، في المباراة النهائية، التي أقيمت مساء أمس في مسقط، بفارق 9 ويكيتات.



وحقق المنتخب الإماراتي العلامة الكاملة في البطولة، التي انطلقت في 12 ديسمبر الجاري، بمشاركة 6 منتخبات، حيث استهل مشواره بالفوز على منتخب عمان في يوم الافتتاح، قبل أن يتغلب تباعاً على منتخبات قطر، والكويت، والسعودية، والبحرين، ليبلغ المباراة النهائية، ويجدد فوزه على المنتخب العماني، متوجاً باللقب الخليجي عن استحقاق.



وأكد زايد عباس، عضو مجلس الإمارات للكريكيت والمتحدث باسم المجلس، أن الفوز بكأس الخليج يعد إنجازاً جديداً وإضافة مهمة لمسيرة منتخب السيدات، الذي نجح قبل أشهر في الوصول إلى التصنيف الدولي.



وأوضح عباس أن مجلس الإدارة استثمر قبل خمسة أعوام في تطوير الكريكيت النسائي، واضعاً نصب عينيه هدف الارتقاء باللاعبات إلى مستوى الاحتراف، من خلال توفير كل الإمكانات والدعم الفني والإداري، وهو ما أسهم في وصول الفريق إلى المستوى المنشود، وتحقيق التصنيف الدولي، إضافة إلى اقترابه من التأهل إلى كأس العالم لولا سوء الحظ.



وأشار إلى أن منتخب الإمارات للسيدات يتربع اليوم على صدارة المستويين الخليجي والعربي، بفضل حماس اللاعبات وشغفهن، إلى جانب الجهود الكبيرة، التي تبذلها الإدارة الفنية، بقيادة المدرب المواطن أحمد رضا.