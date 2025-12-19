12 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في «خليجية الغولف» بسلطنة عمان



أعلن اتحاد الإمارات للغولف المشاركة في بطولات مجلس التعاون الخليجي المقررة في سلطنة عمان من 20 إلى 25 ديسمبر الجاري.



وأكد الاتحاد أن البطولات تتضمن النسخة الرابعة للأشبال تحت 13 سنة، والتاسعة للناشئين تحت 16 سنة، والثامنة للسيدات، والثانية للفتيات تحت 16 سنة.



وأوضح أن البعثة ستغادر إلى مسقط، السبت، برئاسة اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس الاتحاد وعضوية الأمين العام خالد مبارك الشامسي، والمدرب حسين الولاني، إضافة إلى 12 لاعباً ولاعبة.



وأشار إلى أن قائمة منتخب الأشبال تتألف من زايد أبوبكر، وزايد المازمي وسلطان المازمي، و3 لاعبين مع منتخب الناشئين هم محمد ثابت وعبدالله سالمين وعبدالله درويش، بالإضافة إلى 3 لاعبات لمنتخب الفتيات هن آسيا سليم وسارة أبوبكر وآنكا ماتيو، و3 لاعبات أيضاً لمنتخب السيدات هن جيمي كاميرو ولارا الشعيب وفي البلوشي.



وأكد الهاشمي أن المشاركة تستهدف مواصلة الإنجازات بعد النتائج المميزة في البطولات الخارجية، تتويجاً للاهتمام المتواصل والبرامج الفنية للاعبين واللاعبات على مدار العام، ولا سيما أن الاتحاد يولي الفئات السنية والسيدات اهتماماً كبيراً، ويحرص على استدامة المشاركة في البطولات الخارجية.