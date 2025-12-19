غيث النعيمي يتوج بلقب بطولة العين للشطرنج الكلاسيكي



تُوج غيث سعيد النعيمي بلقب بطولة الثاني من ديسمبر للشطرنج الكلاسيكي، التي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية ضمن فعاليات مهرجان الثاني من ديسمبر للشطرنج، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بيوم الاتحاد، وسط أجواء تنافسية مميزة ومستويات فنية عالية.



وأُقيمت البطولة بنظام الشطرنج الكلاسيك على مدار سبع جولات، وشهدت صراعاً قوياً حتى الجولة الأخيرة، حيث حل محمد سعيد الشامسي في المركز الثاني، في حين جاء خليفة طلال البلوشي ثالثاً.



وعلى صعيد الجوائز الخاصة، نالت شيخة ناصر الشامسي جائزة أفضل لاعبة، في حين تُوج علي راشد القمزي بجائزة أفضل لاعب، في حين توزعت جوائز الفئات العمرية على عدد من المواهب الصاعدة، تأكيداً على الحضور اللافت للقاعدة العمرية الصغيرة في البطولة، حيث فاز سعد جابر الأحبابي بجائزة أفضل لاعب تحت 14 سنة، وفاطمة ناصر الشامسي أفضل لاعبة تحت 14 سنة، وتُوج أحمد يونس الخميري أفضل لاعب تحت 12 سنة، ومريم الكندي أفضل لاعبة تحت 12 سنة.



وفي فئة تحت 10 سنوات، نال زايد العلي جائزة أفضل لاعب، وموزة الكندي جائزة أفضل لاعبة، في حين حصد محمد مصبح الكعبي لقب أفضل لاعب تحت 8 سنوات، والعنود النعيمي جائزة أفضل لاعبة في الفئة ذاتها.



وأكد عبدالله راشد الراشدي، نائب رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أن تنظيم البطولة يأتي في إطار حرص النادي على الاحتفاء بالمناسبات الوطنية عبر الرياضات الذهنية، ودعم المواهب الشطرنجية، وتعزيز قيم الاتحاد والانتماء، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تسهم في تطوير مهارات اللاعبين وترسيخ مكانة النادي على الصعيدين الرياضي والمجتمعي.

وأعلن النادي في ختام البطولة عن تنظيم بطولة الشطرنج السريع (Rapid) ضمن المهرجان ذاته، والمقررة يومي 27 و28 ديسمبر 2025 في مقر النادي بمدينة العين، استمراراً لفعاليات الاحتفال بيوم الاتحاد.



واختُتمت المنافسات بتكريم الفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة، وسط إشادة بالمستوى الفني والتنظيمي الذي يميز مهرجان الثاني من ديسمبر للشطرنج، بوصفه إحدى أبرز الفعاليات الشطرنجية المرتبطة بالمناسبة الوطنية.