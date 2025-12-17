«العين للفروسية» يستضيف السباق الرابع بمشاركة 102 خيل



يستضيف نادي العين للفروسية والرماية، غداً الخميس، السباق الرابع في هذا الموسم، والذي يتضمن 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 102 خيل، تتنافس على إجمالي جوائز يبلغ 490 ألف درهم. وتشارك 14 خيلاً بعمر 4 سنوات فما فوق في الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة 2000 متر، بينما يشهد الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، مشاركة 13 خيلاً بعمر 4 سنوات فما فوق.



وتتنافس 15 خيلاً بعمر 4 سنوات فما فوق في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ»، فيما تشارك في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر 15 خيلاً أيضاً بعمر 3 سنوات فما فوق.

ويقام الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ»، (إنتاج الإمارات)، بمشاركة 15 خيلاً بعمر 4 سنوات فما فوق، بينما تتنافس في الشوط السادس الخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة 1000 متر، 15 خيلاً بعمر 4 سنوات فما فوق، ويشهد الشوط السابع لمسافة 1000 متر، للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ»، مشاركة 15 خيلاً بعمر 4 سنوات فما فوق. وتبلغ قيمة جوائز كل شوط من الأشواط السبعة 70 ألف درهم.