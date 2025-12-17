انطلاقة فعاليات بطولة الشارقة كلباء الدولية لقفز الحواجز



تنطلق فعاليات منافسات الشارقة كلباء الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، ضمن مهرجان الشارقة للفروسية في نسخته السابعة، والذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، ويترأس الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية اللجنة المنظمة للبطولة ويديرها سلطان بن محمد خليفة اليحيائي، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية، ويتولى أشرف جابر الليثي الإدارة التنفيذية للبطولة، ويرأس الحكم الدولي خليل إبراهيم لجنة تحكيم البطولة بمعاونة أربعة محكمين دوليين وحكم أجنبي، ويصمم مسارات منافسة البطولة المصمم الدولي يوسف المحمودي بمساعدة 3 مصممين دوليين، والميادين يشرف عليها الدولي علي مهاجر بمعاونة خمسة مشرفين دوليين.



وتواصل البطولة تقديم منافساتها الدولية في رياضة قفز الحواجز على شاطئ كلباء من فئة 3 نجوم في نسختها الثانية، والثالثة منذ انطلاقتها بتصنيفها الدولي من فئة النجمتين في العام 2023، وضمن مراحل تطوير فعالياتها تتزامن مع الحدث الرئيس منافسات بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة لإتاحة المزيد من فرص المشاركة أمام فرسان القفز من فئة المبتدئين والناشئين وغيرهم من فرسان الفئات الأخرى حسب حاجتهم لمشاركة خيولهم في هذا المستوى من المنافسات الدولية.



تقام فعاليات البطولة خلال الفترة من الخميس وحتى الأحد (18 – 21) ديسمبر الحالي، ويشرف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق على منافسات البطولتين بمشاركة 140 فارساً وفارسة بصحبتهم 210 خيول من 34 دولة؛ وتشتمل البطولة من فئة 3 نجوم على 6 منافسات دولية رصدت لها جوائز مالية يبلغ مجموعها 140 ألف يورو، وتتراوح ارتفاعات حواجزها من 130 سم إلى 150 سم في منافسة جائزة لونجين الكبرى بقيمة 60 ألف يورو، والبطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة من 6 منافسات أيضاً، ويتراوح ارتفاع حواجزها بين 115 سم وحتى الارتفاع 125 سم، ومجموع جوائزها 11 ألف يورو.