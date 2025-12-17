فوز نون وبهنسالي في احتفالية دوري الحبتور البولو 2025



حقق فريق نون فوزاً مستحقاً على منافسه فريق جهانجيري في المباراة الافتتاحية التي أقيمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية ضمن احتفالية دوري الحبتور للبولو 2025 بمشاركة أربعة فرق هي (نون وجهانجيري وبهنسالي واكويتي RGF ) وبهانديكاب 6 جول وتختتم السبت المقبل. جاء فوز فريق نون بقيادة راشد العبار ومعه محمد خالد وبطي البريدي وتوماس اريارتي على حساب منافسه جهانجيري بقيادة سعد جهانجيري ومعه طارق الحبتور واجناسيو بيريز وسانتوس اريارتي وبنتيجة سبعة أهداف مقابل خمسة أهداف بعد مباراة قوية غلب عليها الحذر في البداية كونها مباراة افتتاحية لا يعرف أحدهما عن منافسه نقاط القوة والضعف.



وفي المباراة الثانية نجح فريق بهنسالي بقيادة ريشي بهنسالي ومعه ويل باشيلور واريل بونسي وسيبا دوني في تحقيق فوزه الأول على فريق اكويتي RGF بقيادة ايدن كتماوي ومعه روماين فريز وعلى جولاند وخوان جيفارا وبنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونصف بعد مباراة كانت أكثر حذراً من سابقتها.



وتستكمل منافسات البطولة غداً الخميس حيث تقام مباريات الدور قبل النهائي في الثانية والنصف من بعد الظهر بلقاء فريق نون وفريق اكويتي RGF وفي الساعة الثالثة والنصف يلعب فريق بهنسالي أمام فريق جهانجيري وسيكون عشاق البولو على موعد مع نهائي البطولة السبت المقبل مع الفريقين الأول والثاني في الترتيب ليتنافسا على الكأس فيما سيلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع على كأس الترضية.