تحت رعاية رئيس الدولة.. «ألعاب المستقبل 2025» تنطلق في أبوظبي بمشاركة 60 دولة



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقام فعاليات «دورة ألعاب المستقبل 2025» المقدمة من أدنوك، خلال الفترة من اليوم 18 إلى 23 ديسمبر الحالي في مركز أدنيك أبوظبي. ويقام حفل الافتتاح اليوم، ليعلن عن انطلاق أحد أكثر التجمعات تنوعاً وتنافسية للرياضيين في عالم الرياضات الهجينة، حيث يلتقي التفوق البدني بالمهارة الرقمية تحت الهوية الإبداعية للحدث: «الجيل القادم من الإنسان. العب المستقبل».

تجمع الرياضات الفيجيتالية بين المنافسة الرياضية التقليدية ونظيرتها الرقمية في صيغة موحدة يتعين فيها على اللاعبين التفوق في الصيغتين، وتبدأ الأندية التحدي في الجولة الرقمية، ثم تتواجه مجدداً في الساحة الواقعية، ليحتسب الفوز وفق مجموع الأداءين.



ويجسد هذا النموذج التقاطع المتزايد بين التكنولوجيا والأداء الواقعي، مقدماً شكلاً جديداً من المنافسة الرياضية. ويشارك أكثر من 850 متنافساً من 60 دولة يمثلون أندية ومواهب صاعدة ووجوهاً جديدة في 11 تخصصاً بالفيجيتال.

وقال معالي فيصل البناي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: لا يقتصر مفهوم الرياضة الرقمية على كونه شكلاً جديداً وحسب، بل يجسد عقلية جيل جديد وتفخر أبوظبي باستضافتها لهذه النسخة من ألعاب المستقبل 2025، حيث تهيئ بيئة تجمع بين التميز البدني والبراعة الرقمية. هدفنا تمكين الشباب وتسريع وتيرة الابتكار وبناء مجتمعات حول التقنيات التي ستشكل ملامح المستقبل.



ويأتي تنظيم نسخة 2025 بزخم عالمي واسع، حيث تجمع «دورة ألعاب المستقبل» نخبة من أبرز الرياضيين في منظومة رياضات الفيجيتال، ممن يتمتعون بقدرات عالية في الأداء البدني والمهارات الرقمية.

ويشارك فيها مجموعة من اللاعبين المحترفين ونجوم الرياضات الإلكترونية ومواهب الفيجيتال الصاعدة، ما يعد بمنافسات استثنائية تعبر عن أفضل ما يقدمه العالمين الواقعي والرقمي. وتعكس البطولة التحول المتسارع في طبيعة الرياضة ضمن عالم مترابط، ما يجعل نسخة 2025 محطة مفصلية في مسيرة هذا القطاع المتنامي عالمياً.



وقال نيس هات، الرئيس التنفيذي لشركة فيجيتال إنترناشونال: تواصل دورة ألعاب المستقبل ترسيخ معايير جديدة عالمياً في رياضات الفيجيتال، ويعكس تأكيد مشاركة هذه المجموعة الواسعة من الأندية عبر جميع الفئات النمو السريع لهذا القطاع، وارتفاع اهتمام اللاعبين والمؤسسات حول العالم. نركز في فيجيتال إنترناشونال على ضمان بيئة تنافسية عادلة ومبتكرة تعزز البعدين الرقمي والبدني في الرياضة. وأضاف: أبوظبي مستعدة لتقديم نسخة استثنائية هذا العام، ونتطلع إلى تقريب الجماهير من الجيل الجديد للرياضة.



وقال ستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لشركة أسباير: تحدث التكنولوجيا تحولاً جذرياً في جميع جوانب حياتنا، والرياضة ليست استثناءً. فمن خلال دمج المنصات الرقمية المتطورة وبيئات الألعاب التفاعلية والتحليلات الآنية نبتكر صيغاً تنافسية تحفز الرياضيين بطرق جديدة وتشرك الجماهير بشكل غير مسبوق وتجسد دورة ألعاب المستقبل 2025 هذا التطور، مظهرة كيف يعيد الابتكار تعريف التجربة الرياضية لمجتمع عالمي.

وأسفرت القرعة عن تحديد مواجهات دور المجموعات الافتتاحية لمختلف التخصصات الرياضية، لتشكل أولى قصص المنافسة التي سيتابعها الجمهور.



وبتقدم فعاليات الحدث، تتضح المسارات التنافسية الكاملة، حيث تتنافس الأندية على التأهل وحجز مكان متقدم في النهائيات، التي خصص لها جوائز يبلغ مجموعها 5 ملايين دولار. وبالتزامن مع البطولة، تستضيف أبوظبي قمة رياضات الفيجيتال اليوم وهي منصة فكرية تجمع خبراء عالميين ورياضيين ومبتكرين وصناع قرار، لمناقشة تطور الرياضات الهجينة.

وتتضمن القمة برنامجاً متكاملاً من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية والنقاشات المعمقة عن تقاطع الرياضة والتكنولوجيا، والتكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، ومستقبل مشاركة الشباب، وصحة الرياضيين في البيئات الهجينة، والإرث المستدام لرياضات الفيجيتال.

ويدير جلسات القمة إيمي جين جيلينغهام، ومحمد الحوسني، وسابين ساسين، ويشارك فيها كبار ممثلي منظمة «فيجيتال إنترناشونال» وشركاء دورة ألعاب المستقبل، إضافة إلى شخصيات عالمية رائدة تسهم في تشكيل الحركة الرقمية والواقعية.

ومن الضيوف المتوقع حضورهم معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ووفد دولي يضم إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وروان بنت نجيب توفيقي، وزير شؤون الشباب في مملكة البحرين، ومعالي الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة، مستشار التخطيط والتنمية في وزارة شؤون الشباب في مملكة البحرين، والدكتور عثمان أشكين باك، وزير الشباب والرياضة في جمهورية تركيا.

ويتوقع أن تعزز قمة الرياضات الرقمية والواقعية روح التضامن المجتمعي المصاحبة للألعاب، وأن ترسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار في رياضة الجيل المقبل والمنافسات الهجينة.

وتنظم أسباير «ألعاب المستقبل أبوظبي 2025» المقدمة من أدنوك، بصفتها الجهة المحلية المسؤولة عن التنفيذ، بالتعاون مع «إثارة» كشريك تنفيذ الحدث، وفيجيتال إنترناشونال بصفتها الجهة المالكة للحقوق العالمية. ويحظى الحدث بدعم مجلس أبوظبي الرياضي من جهة المدينة المستضيفة، ووزارة الرياضة كشريك رسمي.