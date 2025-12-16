منافسات قوية في مزاينة مدينة زايد بمهرجان الظفرة



شهدت «مزاينة مدينة زايد» المحطة الثالثة في مهرجان الظفرة بدورته التاسعة عشرة، منافسات قوية بين مُلاك الإبل ضمن أشواط سن الحقايق للمجاهيم والمحليات «الشرايا والتلاد والشركاء» والمهجنات الأصايل والوضح، والتي خصص لها 140 جائزة موزعة على 15 شوطاً.

وتوج أسود عمبر بالروس العامري، ضيف شرف المزاينة، وعبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في المنافسات التي جرت في منصة مزاينة الإبل بمدينة زايد في منطقة الظفرة، وتستمر لغاية 20 ديسمبر الجاري، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.



وأظهرت النتائج في شوط حقايق إبل أصحاب السمو الشيوخ – محليات، حصد المركز الأول «منحاف» لمالكها الشيخ زايد بن خالد بن سلطان آل نهيان، وكان المركز الثاني من نصيب «شهد» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الثالث «درة» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وحظيت بالمركز الرابع «شهبار» لمالكها الشيخ محمد حسن عبدالرحمن العبدالله آل ثاني، ونالت المركز الخامس «العزرة» لمالكها الشيخ إبراهيم راشد أحمد إبراهيم المعلا.



وذهب المركز الأول في شوط حقايق إبل أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من القائل عام – وضح إلى «العالمية» لمالكها محمد مهدي عبدلله المسعري الدوسري المركز الأول، وكان المركز الأول في شوط حقايق المهجنات الأصايل من نصيب «وكاد» لمالكها عبدالله صالح جابر القمدة العامري، وفي شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل مجاهيم نالت المركز الأول «منيفة» لمالكتها فاطمة سعيد سالم المنهالي، وحظيت «وسم» لمالكها سلطان محمد سعيد حسن المنهالي بالمركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل محليات، وحققت «خنوف» لمالكها مبارك محمد بن قران المنصوري المركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل مجاهيم، وفي شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل محليات حصدت المركز الأول «العامرة» لمالكها صالح جويعد سالم المنصوري،



أما في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل مجاهيم فاستحقت المركز الأول «العالية» لمالكها سعيد محسن حميد حفيظ المزروعي، وفي شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل محليات نالت المركز الأول «سمو» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني، واحتلت «وعد» لمالكها عمر حسين طويرد صالح المنهالي المركز الأول في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل مجاهيم، وحققت «نجلا» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني المركز الأول في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل محليات.



وفي شوط حقايق الشركاء مجاهيم نالت المركز الأول «الصلفة» لمالكها عبدالله الدودة سويد مبارك العامري، واحتلت «حميا» لمالكها حميد عبدالله محمد القريني المركز الأول في شوط حقايق الشركاء محليات، وحققت «سمو» لمالكها مسفر عجب مسفر العجب المري المركز الأول في شوط حقايق الشركاء مجاهيم، وذهب المركز الأول في شوط حقايق الشركاء محليات إلى «هدو» لمالكها سيف علي سيف السعيدي.