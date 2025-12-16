جون سينا.. يودع مصارعة المحترفين بابتسامة وحركة إخضاع



بحركة الإخضاع «سليبر هولد» في نزاله الأخير أمام النمساوي غونثر، خلال عرض «الحدث الرئيسي ليلة السبت»، ودع المصارع الأسطوري، جون سينا، المصارع الأسطوري الحلبة، في واحدة من أكثر المباريات تأثيراً في تاريخ المصارعة الحرة، وأسدل الستار رسمياً على مسيرته في عالم مصارعة المحترفين «WWE» أمام حضور جماهيري تجاوز الـ 19.000 متفرج في صالة «كابيتال وان أرينا» بالعاصمة الأمريكية واشنطن.



جون سينا، البالغ من العمر 48 عاماً، لم يتعرض لحركة إخضاع خلال مسيرته على مدار 23 عاماً في عالم اللعبة، سوى 4 مرات فقط، كانت آخرها في العام 2004 على يد المصارع الأمريكي القوي كورت أنغل. في النزال الأخير، وأمام لقطة الوداع كما أطلق عليها عشاق جون سينا، شدد غونثر الخنق على عنقه، التعبير الأنسب وقته على ملامح الوجه سيكون حالة من الاستسلام والوهن لا محالة، لكن فجأة تظهر على وجه جون سينا ابتسامة خفيفة قبل أن يعلن استسلامه ووداع محبيه، تلك اللقطة أثارت الجدل، هناك من أكد أنه أراد وداع الحلبة واللعبة بابتسامة لكل ما رافق مسيرته في عالم المصارعة، أراد أن يقول سأظل قوياً وسأواجه الألم بالابتسامة دوماً، لحظة حملت نهاية درامية كعادة أفلام هوليوود وأسدلت الستار على مسيرة المصارع الأسطورية داخل حلبات المصارعة.



بالأمس فقط، طوى سينا صفحة واحدة من أعظم المسيرات في تاريخ المصارعة الاحترافية، منهياً رحلة حافلة بالألقاب واللحظات الخالدة، ليودع الحلبة بعد سنوات طويلة كان خلالها أحد أبرز رموز «WWE» وأكثر نجومها تأثيراً وشعبية، وعقب النزال ترك سينا ربطاته الخاصة وحذاءه على الحلبة ليؤكد اعتزاله، حيث قدم كل من كودي رودز وسي إم بانك لقبيهما العالميين إلى سينا ليحملهما للمرة الأخيرة بوصفه «آخر بطل عالمي حقيقي»، في حين وقف غونثر في الركن الآخر من الحلبة، موجهاً رسالة واضحة إلى جميع نجوم المصارعة: «أنا هنا لأبقى، وأنا أسطورة هذا الجيل والأجيال القادمة».



بالرغم من تلك الليلة التي شهدت ترجل الفارس عن جواده، سيبقى جون سينا أسطورة في عالم مصارعة المحترفين، طيلة السنوات الماضية حافظ على التزامه بالحلبة، على الرغم من الإصابات المتفرقة وانشغاله بمشاريعه السينمائية، ونجح في رسم صورة مختلفة عن المصارع قوي العضلات العنيف بل تعدى الجميع ونال القبول والمحبة في قلوب المشجعين بعد التألق على الحلبة وتحقيق البطولات.



مسيرة ذهبية لجون سينا مع المصارعة طوال 23 عاماً، حيث توج بطلاً للعالم بـ 17 لقباً، وبطلاً للولايات المتحدة الأمريكية بـ 5 ألقاب، وبطل الفرق الزوجية بـ 4 ألقاب، وبطل رويال رامبل بلقبين، وبلقب واحد في بطولة القارات.

مع نجاحه الكبير بعالم المصارعة الحرة، كان لجون سينا نظرة تجاه عالم هوليوود والسينما، حيث اهتم بالمشاركة ببطولة عدد من الأفلام السينمائية، وجاء ظهوره الأول بالسينما في عام 2000 من خلال فيلم «Ready to Rumble». إلا أن مشاركته الأبرز والتي وضعت أولى خطواته في السينما العالمية والأمريكية، كانت عقب ذلك بمرور 6 سنوات من خلال تجسيده لبطولة فيلم «The Marine» عام 2006.

وقد جسّد جون سينا خلال أحداث الفيلم شخصية أحد جنود المشاة الأمريكية، ووضع هذا الفيلم اللاعب جون سينا في مكانة جديدة بعالم هوليوود كواحد من نجوم أفلام الأكشن.



على مدار ما يقارب الخمسة والعشرين عاماً، قدم جون سينا عدداً كبيراً من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، حيث وصل رصيده إلى المشاركة ببطولة 40 عملاً فنياً. وتميزت تلك الأفلام السينمائية التي قدمها خلال السنوات الأخيرة بالعديد من العناصر التي أثبت من خلالها جون سينا أنه ممثل وليس لاعب مصارعة فقط، فقد حققت تلك الأفلام انتشاراً ونجاحاً لدى الجمهور، وأيضاً حصل من خلالها على حجم أدوار كبيرة تنوعت ما بين الأكشن، الكوميديا والدراما الرومانسية، وهي: Trainwreck تم عرض الفيلم عام 2015، ويعد من الأفلام التي كانت نقطة تحول رئيسية في مسيرة جون سينا، كما أنه يعد أول دور كوميدي يجسده ولفت أنظار الجمهور والنقاد إليه، Bumblebee دارت أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والخيال العلمي، وتم عرضه عام 2018، ثم فيلم Dolittle الذي يعد من أبرز الأفلام التي شارك بها جون سينا، وتم عرضه عام 2020، وكذلك فيلم The Suicide Squad الذي تم عرضه عام 2021، كما يعد فيلم F9: The Fast Saga من أبرز الأفلام التي شارك في بطولتها جون سينا، حيث جمعه بالنجم العالمي فان ديزل.