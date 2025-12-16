منتخب الإمارات يواصل عروضه القوية في «خليجي الكريكيت» للسيدات



يواصل منتخب الإمارات للكريكيت للسيدات عروضه القوية في بطولة الخليج «T20»، المقامة حالياً في سلطنة عُمان وتستمر حتى 19 ديسمبر الجاري، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، وهذه المرة على حساب المنتخب الكويتي، ليعزز صدارته لجدول الترتيب، عقب انتصارين سابقين على منتخبي عُمان وقطر.



بهذا الفوز، يواصل منتخب الإمارات تصدره لمنافسات البطولة، واضعاً نصب عينيه تحقيق الانتصار في مباراتيه المتبقيتين ضمن مرحلة التصفيات أمام منتخبي السعودية والبحرين، قبل خوض المباراة النهائية على لقب البطولة أمام صاحب المركز الثاني في الترتيب، والمقررة يوم 19 الجاري، سعياً للتتويج باللقب الخليجي.



ويشارك منتخب الإمارات في البطولة بتشكيلة مميزة من اللاعبات، بعد برنامج إعداد متكامل، بقيادة اللاعبة المخضرمة إيشا أوزا، التي تمتلك خبرة واسعة وإمكانات فنية عالية، في إطار سعي المنتخب لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية على المستويين الدولي والقاري، التي حققها خلال العامين الماضيين.



ويأتي هذا الأداء اللافت ترجمة للدعم الكبير الذي يقدمه مجلس الإمارات للكريكيت بقيادة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الذي وفر للمنتخب كل الإمكانات اللازمة لبلوغ المكانة، التي تواكب حجم الطموحات المرسومة للعبة الكريكيت في الدولة. يذكر أن البطولة تشهد مشاركة ستة منتخبات، هي: الإمارات، عُمان، السعودية، قطر، الكويت، والبحرين.