التركي فهمي أتالار يتوج بلقب بطولة «ريد بُل تيترِس» العالمية بدبي



اختتمت فعاليات النسخة الأولى من نهائيات بطولة «ريد بُل تيترِس» العالمية، بدبي، أول من أمس، والتي أسفرت عن فوز التركي فهمي أتالار باللقب الأول في تاريخ البطولة، عقب منافسات ضمت أبطالاً من 60 دولة. وشكل «برواز دبي» محوراً رئيسياً للحدث، حيث تحول محيطه الجوي إلى ساحة لعب تفاعلية، في سابقة هي الأولى من نوعها، تم خلالها استخدام أكثر من 2000 طائرة مسيّرة «درون» متزامنة تابعة لشركة «لوماسكي»، وعملت هذه الطائرات على تشكيل واجهة اللعبة في سماء دبي، مما أتاح للمتنافسين خوض تجربة اللعب الجوي المباشر أمام المعلم المعماري البارز.



تضمنت مجريات البطولة، التي أقيمت جولاتها التصنيفية في منتجع «تيرا سولِس»، تطبيق آليات لعب متغيرة شملت تعديلات في الجاذبية وسرعة الأداء. وفي الجولة النهائية الحاسمة أمام برواز دبي، تمكن أتالار من تسجيل 168.566 نقطة، متفوقاً على منافسه ليو سولورزانو، ليحسم اللقب لصالحه.



وعلى هامش المنافسات، شهد موقع «برواز دبي» عروضاً موازية، تضمنت قفزات جوية نفذها الرياضيان داني رومان ودارين بيرك من أعلى البرواز. كما تخلل الحدث عرض موسيقي مشترك جمع الفنان «إل وِيلي» وأوركسترا الفردوس «مبادرة مدينة إكسبو دبي»، بحضور مبتكر لعبة «تيترِس» أليكسي باجيتنوف، والمؤسس المشارك هينك روجرز.