«الهدف الذهبي» يتوج الحبتور بطلاً لكأس ونستون تشرشل للبولو 2025



توج فريق الحبتور للبولو بطلا لكأس ونستون تشرشل للبولو 2025 بعد فوزه في النهائي على فريق الباشا بالهدف الذهبي وبنتيجة 8 أهداف مقابل سبعة أهداف بعد أن تعادلا في الوقت الأصلي للمباراة بعد الأشواط الأربعة الرئيسية ليلعبا شوطاً خامساً إضافياً، ليخطف الحبتور في منتصف الشوط هدف الترجيح الذهبي «الثامن» ويتوج بالكأس، كما فاز فريق الفيصل بكأس الترضية بعد أن حل ثالثاً بفوزه الكبير على فريق «RGF» بستة أهداف مقابل هدفين ونصف.



وكان نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية قد شهد نهائي البطولة التي تحولت إلى مهرجان رياضي وفني كبيرين وسط أجواء احتفالية وطقس أكثر من رائع، وبدأ المهرجان بمباراة كأس الترضية وجمعت بين فريق الفيصل بقيادة الأمير سلطان الفيصل وفريق «RGF» بقيادة خوان كرز كارينو، أما مباراة الختام والتي جمعت بين فريقي الحبتور بقيادة خلف الحبتور والباشا بقيادة هاني جابشي، حيث كانت أحداثها مثيرة، ففي الشوط الإضافي خطف فريق الحبتور هدف الفوز الذهبي ليحصد كأس ونستون تشرشل للبولو 2025.



وعقب المباراة قام مارتن بيدرسون رئيس إيفزا الراعية لنشاط بولو الحبتور بتكريم الفريق البطل «الحبتور» وفريق الباشا الوصيف وفريق الفيصل بطل كأس الترضية وفريق «RGF» وصيف كأس الترضية، كما نال الخيل ميلوخا من فريق الباشا جائزة أفضل خيل، وحصل ماركوس بانيللو نجم فريق الحبتور على جائزة أفضل لاعب.