تتويج الفائزين بسباق الياسات للمحامل الشراعية



توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مساء اليوم، الفائزين في سباق الياسات للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي جرى اليوم ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الياسات، المقام على الواجهة البحرية لمدينة السلع بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبشراكة استراتيجية مع مجلس أبوظبي للتنمية المتوازنة.



حضر التتويج عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وزايد ساري المزروعي، مدير إدارة المهرجانات التراثية والبحرية بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، وخليفة الرميثي، مدير فعاليات الرياضات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة السويدي مدير أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، وجمع من النواخذة والمشاركين في السباق وعشاق السباقات البحرية.



وحاز ناموس السباق المحمل «الظفرة» بالرقم 125، فيما جاء في المركز الثاني المحمل «الشقي» بالرقم 96 وجاء في المركز الثالث المحمل «حشيم» بالرقم 199.



وشارك في السباق 98 محملاً تم تسجيلها من مختلف إمارات الدولة، تسابقت لمسافة 37 ميلاً بحرياً (70 كيلومتراً) من جزيرة دلما مروراً بجزيرة الياسات وصولاً إلى منطقة السلع، وخصصت 6 ملايين درهم جوائز للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة والمشاركين، وحصل الفائز الأول على جائزة 300 ألف درهم وسيارة، والفائز الثاني على 260 ألف درهم وسيارة، والثالث 230 ألف درهم وسيارة.



وعقب التتويج افتتح الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان بطولة الشطرنج الخاطف التي تنظم ضمن فعاليات المهرجان، وذلك بحضور عبيد خلفان المزروعي وسعيد أحمد الخوري مدير تنفيذي لنادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.



وتتواصل فعاليات المهرجان الذي يقام في أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع ويستمر حتى 21 ديسمبر الجاري بأنشطة متنوعة رياضية وتراثية ومسابقات يومية.