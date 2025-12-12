مباريات قوية في انطلاق منافسات كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق



شهد اليوم الأول لبطولة كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق، إقامة 24 مباراة في ثلاثي الرجال والسيدات، بمشاركة 12 دولة من مختلف قارات العالم بإجمالي 96 لاعباً ولاعبة، تابع المباريات عبدالملك جاني رئيس اللجنة المنظمة، ونورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة ونائب رئيس اللجنة المنظمة، وسالم المزروعي نائب رئيس الاتحاد والمنسق العام للبطولة، وبخيت سعيد القرص مدير البطولة.



وفي مسابقة فئة الرجال فاز صقور الإمارات على إندونيسيا راجاوالي 3 - 2، وفاز الفراعنة على نسور أذربيجان 3 - 1، وهونغ كونغ على كابيبارا أستراليا 3 - 0، كما فاز لاعبو الكرة الهوائية الألمان على أسود هولندا 3 - 1،، وتفوق صقور الإمارات على براسا البرازيلي 3 - 2، وفاز لاعبو الريشة البلغاريون على نسور أذربيجان 3 - 0، وفاز سحرة نيجيريا الهوائيون على كابيبارا الأسترالي 3 - 0، ورجال الصين على أسود هولندا 3 - 2، وبراسا البرازيلي على إندونيسيا راجاوالي 3 - 2.



وفي فئة السيدات فاز منتخب هونغ كونغ على الكوكاس الأسترالي 3 - 0، وصقور الإمارات على سيدات ألمانيا 3 - 2، وسيدات الصين على الكوكاس الأسترالي 3 - 0، وصقور الإمارات على نيجيريا بليزرز 3 - 0، وسيدات البرازيل على هولاند هوريكينيز 3 - 0، ومقاتلات الرياح البلغارية على غزلان أذربيجان 3 - 1، وتفوق هونغ كونغ الصيني على فريق الصين للسيدات 3 - 2، وسيدات ألمانيا على سيدات نيجيريا 3 - 2، وسيدات البرازيل على جارودا الإندونيسي 3 - 1، وكليوباترا المصري على مقاتلات الرياح البلغارية 3 - 0، وإندونيسيا جارودا على هولندا هوريكينز 3 - 1، وكليوباترا المصري على غزلان أذربيجان 3 - 0.