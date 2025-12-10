مباراتان في ختام بطولة ونستون تشرشل للبولو



تشهد بطولة ونستون تشرشل للبولو، غداً الخميس، مباراتين في ختام الدور التأهيلي، والتي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة أربعة فرق، هي: الحبتور والفيصل والباشا و«RGF»، وبهانديكاب من 8 إلى 10 جول، وتختتم منافساتها السبت. وسيلتقي عند الثالثة عصراً فريق الحبتور، بقيادة خلف الحبتور، ومعه ليام كارجر وخوان كروز جيفارا وماركوس بانيلو، وفريق «RGF»، بقيادة خوان كروز كارنو، ومعه فريدي ليلاند ونيكولاس بيتراشي وفيليب ليورنت، ويتبعها في الرابعة عصراً مباراة فريق الفيصل، بقيادة الأمير سلطان الفيصل، ومعه أوسكار كولمبرس وتوماس اريارتي وبالي اورجيزا، وفريق الباشا، بقيادة هاني جابشي، ومعه سانتوس اريارتي وتوماس ويلانز واليوان باداريللو.



وكانت الفرق الأربعة قد خاضت مبارياتها الافتتاحية، التي أسفرت عن فوز فريق الحبتور على فريق الباشا بستة أهداف مقابل خمسة أهداف، كما فاز فريق الفيصل على فريق «RGF» بتسعة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف، بختام المباراة التي حسمت بفارق النصف من الهانديكاب لكل فريق، وفق لوائح ونظم رياضة البولو.