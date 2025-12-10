اعتماد بطولة أبوظبي الدولية للسباحة محطة رئيسية لاكتشاف الأبطال



اعتمدت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية بوزارة الرياضة، برئاسة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، بطولة أبوظبي الدولية للسباحة، كونها إحدى المحطات الأساسية لاكتشاف السباحين الموهوبين، ومتابعة تطورهم الفني، ضمن الخطة الوطنية الشاملة لإعداد وصناعة المواهب الرياضية في رياضة السباحة على مستوى دولة الإمارات.



وتستعد إمارة أبوظبي لاستضافة واحدة من أكبر بطولات السباحة في المنطقة، حيث تنطلق بطولة أبوظبي الدولية للسباحة خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري، في مسبح المجمع الرياضي بمدينة محمد بن زايد، بمشاركة أكثر من 1000 سباح وسباحة، يمثلون 70 نادياً وأكاديمية من داخل الدولة وخارجها، ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية من مختلف دول العالم.



وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الرياضية والتنافسية بوزارة الرياضة ورئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية: «تمثل بطولة أبوظبي الدولية للسباحة محطة رئيسية في منظومة وطنية متكاملة، تهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب الرياضية، وهي خطوة رائدة ضمن برامج لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية التي تأتي برعاية وزارة الرياضة، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، دعماً لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031. ونفخر بالمشاركة الواسعة في البطولة، ما يعكس مكانة الإمارات وجهة رياضية عالمية، كما نتوجه بالشكر للمدربين والإداريين وأولياء الأمور على جهودهم، ونؤكد دعمنا الكامل لأبنائنا السباحين أمل الغد، الذي تُبنى عليه مستقبل رياضة الإمارات».



ويعكس اعتماد اللجنة لهذه البطولة ثقتها بمستواها الفني والتنظيمي، خصوصاً في ظل المشاركة الواسعة للسباحين من مختلف الأعمار والمستويات، ما يوفر منصة مثالية لرصد الأداء، وتحديد العناصر القابلة للتطوير وضمها إلى برامج الرعاية والتأهيل المستقبلية، وتشهد البطولة مشاركة دولية واسعة من دول بارزة في عالم السباحة، من بينها أستراليا، سنغافورة، كازاخستان، أوزبكستان، الكويت، قطر، لبنان، مصر، قيرغيزستان، ومدغشقر، إضافة إلى دول أخرى، ما يعزز الطابع العالمي للحدث، ويرفع من حدة المنافسة الفنية بين المشاركين، ويحظى الحدث بدعم وإشراف اتحاد الإمارات للألعاب المائية ومجلس أبوظبي الرياضي، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الاحترافية في التنظيم والإدارة الفنية، والالتزام باللوائح الدولية ومتطلبات السلامة.



وأكد نادي أبوظبي للرياضات المائية أن النسخة الحالية من البطولة ستقام وفق أرقى المعايير العالمية، من حيث تجهيز المرافق، وإدارة السباقات، وتوفير الخدمات اللوجستية للوفود المشاركة، بما يرسخ مكانة أبوظبي وجهة رياضية رائدة لاستضافة الأحداث الدولية الكبرى، ولتواصل بطولة أبوظبي الدولية للسباحة تعزيز حضور دولة الإمارات في المشهد الرياضي العالمي، بعدما أصبحت حدثاً سنوياً بارزاً يسهم في تطوير الرياضات المائية، واكتشاف المواهب، وجذب نخبة السباحين من مختلف دول العالم.