النصر وأبوظبي يتشاركان درع التفوق العام لألعاب القوى لفئة الرجال



تشارك جائزة درع التفوق العام لألعاب القوى في فئة الرجال للموسم الرياضي 2024 ـ 2025، كل من نادي أبوظبي لألعاب القوى، وشركة النصر للألعاب الرياضية، بعد تساويهما في النقاط وتقديم موسم استثنائي زاخر بالنتائج، بينما توج نادي الشارقة لرياضة المرأة، بدرع التفوق العام لفئة الرياضة النسائية، بعد المستويات المميزة التي قدمتها لاعباته في مختلف المسابقات.



جاء التكريم خلال الحفل السنوي الذي أقامه اتحاد ألعاب القوى لتكريم نجوم الموسم الرياضي، وذلك برعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لألعاب القوى، وبمشاركة نخبة من القيادات الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والرعاة والإعلاميين.



شهد الحفل، الذي أقيم في أجواء احتفالية راقية، عرضاً لأبرز إنجازات الاتحاد خلال الموسم، حيث تمكن أبطال الإمارات من تحقيق نتائج مشرفة في مختلف البطولات الإقليمية والدولية، ورفعوا راية الوطن عالية في المحافل الرياضية، مؤكدين أن رياضة الإمارات تسير بثبات نحو مستقبل واعد.



كما تضمن الحفل أيضاً فقرة مميزة لتكريم المواهب الصاعدة في ألعاب القوى، الذين أثبتوا تميزهم في المنافسات المحلية والخارجية، حيث تم التقاط صورة جماعية لهم مع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، في مشهد عكس روح الفخر والاعتزاز بالجيل الجديد من الأبطال، وكذلك تم تكريم الرعاة والشركاء والإعلاميين تقديراً لدورهم في دعم مسيرة الاتحاد، إضافة إلى تقديم تكريم خاص لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، عرفاناً بجهوده ومساندته الدائمة.



واختتم الاتحاد الحفل بالتأكيد على مواصلة العمل لتعزيز مكانة الدولة على خارطة ألعاب القوى العالمية، موجهاً الشكر لجميع الجهات التي أسهمت في إنجاح الموسم، ومباركاً للأبطال ولأسرهم ما حققوه من إنجازات مشرفة، وأوضح الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن الموسم الماضي شهد تطوراً لافتاً في مستوى الأداء الفني للرياضيين، مشيداً بالدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد من القيادة الرشيدة، ومثمناً رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم التي كان لها الأثر البالغ في تحقيق النجاحات.