دبي تستضيف السباق النسائي الحصري ضمن الجولة العالمية لبطولة T100 للترايثلون 2026



أعلنت منظمة الرياضيين المحترفين «PTO» والاتحاد الدولي للترايثلون عن اعتماد دبي لاستضافة سباق نسائي احترافي حصري، ضمن جولة T100 العالمية للترايثلون لعام 2026، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026، في حدث يمثل محطة مهمة، تعزز حضور رياضة المرأة في المنطقة.

وسيكون سباق دبي T100 واحداً من أبرز محطات الجولة، حيث تتنافس نخبة بطلات الترايثلون حول العالم على مسافة 100 كلم تشمل 2 كلم سباحة، و80 كلم دراجات، و18 كلم جري، في عرض رياضي يجمع القوة والسرعة والتحمل.



وسيحظى الهواة والجمهور بفرص واسعة، للمشاركة في فعاليات متعددة التخصصات على هامش السباق الاحترافي، بما يحول عطلة نهاية الأسبوع إلى مهرجان شامل لرياضة الترايثلون يناسب مختلف المستويات.

ويأتي تنظيم السباق النسائي المستقل ضمن الصيغة الجديدة للجولة العالمية، والتي تهدف إلى تحسين تجربة اللاعبات عبر تقليل الضغط في جدول المنافسات، وزيادة جوائز السباقات، ومنح فترات أطول للإعداد والاستشفاء بين المحطات، ما يسام في رفع جودة الأداء والمنافسة.



وتبدأ جولة T100 لعام 2026 فعالياتها بسباق السيدات في جولد كوست الأسترالية في شهر مارس، ثم ينتقل الموسم إلى سنغافورة في أبريل لسباق الرجال، قبل أن تستضيف إسبانيا في مايو سباقاً آخر للسيدات، تليها محطة سان فرانسيسكو في يونيو لسباق الرجال. وتتواصل المنافسات في فانكوفر، خلال أغسطس لسباق السيدات، ثم في الريفيرا الفرنسية في سبتمبر لسباق الرجال، وصولاً إلى محطة دبي في نوفمبر للسباق النسائي الحصري. وتقام بعد ذلك محطة الرجال في السعودية، خلال شهر نوفمبر أيضاً، قبل أن تختتم الجولة فعالياتها في الدوحة خلال ديسمبر، حيث يجتمع نخبة الرجال والسيدات في النهائي العالمي.



وقال سام رينوف، الرئيس التنفيذي لمنظمة الرياضيين المحترفين: «إن اختيار دبي لاستضافة سباق السيدات الاحترافي يعكس مكانتها الدولية المتقدمة، وقدرتها على تقديم تجربة رياضية وتنظيمية عالمية المستوى. النموذج الجديد يسلط الضوء على قدرات بطلاتنا المحترفات، ويمنحهن المنصة التي يستحقنها، ونحن على ثقة بأن سباق دبي سيكون من أكثر محطات الموسم تميزاً».