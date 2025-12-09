«ليفل أب» يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا الرياضية



اختتم «ليفل أب» للتكنولوجيا الرياضية، نسخته الافتتاحية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتنظيم شركة غلوبال مايس أورغنايزيشن ليمتد «جيمولكس»، ليجعل من دبي نقطة انطلاق عالمية لأكثر تقنيات الرياضة تطوراً في العالم. وعلى مدى ثلاثة أيام في دبي هاربور، جمع الحدث في أجواء عالية الإيقاع رياضيين ومبتكرين ومستثمرين واتحادات رياضية وشركات ناشئة، ضمن برنامج مليء بالإعلان عن انطلاق منتجات مختلفة، وعروض حية للتقنيات الجديدة، ومداخلات الخبراء، وفعاليات موجهة للشباب.



واستقبل «ليفل أب» أكثر من 4000 زائر، وأكثر من 75 جهة عارضة، وأكثر من 70 متحدثاً، ونحو 400 علامة تجارية عالمية، وقدم مئات التجارب العملية والفعاليات التفاعلية التي غطت مجال التكنولوجيا الرياضية بأكمله، من حلول الذكاء الاصطناعي والأجهزة القابلة للارتداء وأنظمة متابعة أداء الرياضيين، مروراً بالرياضات الإلكترونية والميكانيكا الحيوية وتقنيات الواقع الافتراضي، ووصولاً إلى تكنولوجيا الملاعب الذكية وأساليب الجيل الجديد لتفاعل الجماهير.



اليوم الأخير من المعرض عزز رسالة «ليفل أب» في بناء أول منصة في العالم تغطي منظومة التكنولوجيا الرياضية بكل حلقاتها، عبر نقاشات تناولت استدامة مسيرة الرياضيين، وحقوق الملكية الرقمية، وبناء المجتمعات الرياضية بقيادة السيدات، والسياحة الرياضية، والدور المتطور للذكاء الاصطناعي في صحة الرياضيين وعافيتهم.



وفي ختام النسخة الافتتاحية من ليفل أب، قال نمير حوراني، المدير العام لشركة جيمولكس: قطاع التكنولوجيا الرياضية كان ينتظر منذ فترة منصة عالمية واحدة تجمع تحت سقفها الرياضيين والمبتكرين والمستثمرين والاتحادات والمبدعين، وبالفعل تحولت دبي إلى نقطة اللقاء الأولى لرواد التكنولوجيا الرياضية الأكثر تقدماً في العالم، وأضاف: طموح دبي، وبنيتها التحتية، وصلتها المستمرة بالعالم، تجعلها البيت الأمثل لليفل أب كمنصة تجمع الأداء والتكنولوجيا والابتكار في صورة لم تشهدها المنطقة من قبل.



قدمت هذه النسخة من «ليفل أب» عدداً من اللحظات الفارقة التي أوضحت تأثير المعرض والزخم الذي يحققه في منظومة التكنولوجيا الرياضية على مستوى المنطقة.

وجاء الإطلاق الأبرز من «أوربان بول»، التي قدمت نظام تحكيم ثوري يعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى جانب تطبيق «أوربان بولر»، طورته شركة «إكس إنتراكتيف غيمينغ» بالتعاون مع بطل العالم في كرة القدم الاستعراضية وشريك التأسيس شون غارنييه. ويقدم هذا النظام منصة متكاملة لتصنيف اللاعبين، وتحميل المباريات الموثقة، واحتساب النقاط وتطبيق القواعد واعتماد نتائج المباريات تلقائياً وعلى نطاق واسع.