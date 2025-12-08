8 ميداليات لـ «أبطال دبي لأصحاب الهمم» في «دراجات آسيا»



فاز أبطال نادي دبي لأصحاب الهمم بـ 8 ميداليات ملونة في كأس آسيا للدراجات البارالمبية التي أقيمت بتايلاند، وحصل اللاعب عبدالله البلوشي العائد من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مونديال البرازيل على برونزية اليوم الأول مضمار «سباق الكيلو فئة» أم سي 4، فيما نالت سلامة الخاطري برونزية «سباق الكيلو فئة» دبليو سي 5.



وفي اليوم الثاني «مضمار» فازت سلامة الخاطري بفضية المطاردة الفردية وبرونزية السرعة الفردية 200 متر، فيما حصل عبدالله البلوشي على برونزيتي السرعة الفردية 200 متر والمطاردة الفردية.

وواصل أبطال «دبي لأصحاب الهمم» تألقهم في اليوم الثالث والأخير«طريق اى تي تي»، بفوز سلامة الخاطري بالميدالية الفضية وعبدالله البلوشي بالميدالية البرونزية.



