«أصحاب القمم».. مفاجأة حفل افتتاح «ألعاب آسيا» في دبي



يطلق الفنان عيضة المنهالي أغنية «أصحاب القمم»، من كلمات الشاعر علي الخوار، في حفل افتتاح الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب «دبي 2025»، والذي يقام بعد غد الأربعاء باستاد نادي دبي لأصحاب الهمم، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي. وتجسد مبادرة عيضة والخوار دعم الفن لهذه الشريحة المهمة في المجتمع وصولاً إلى الغاية المبتغاة.



وأشار عيضة المنهالي إلى أن هذا العمل الفني هو رسالة تقدير واعتزاز، أراد من خلالها تسليط الضوء على فئة ملهمة تعلمنا منها معنى القوة الحقيقية والإصرار، وهو تكريم رمزي لهؤلاء الأبطال الذين تجاوزوا كل التحديات وأثبتوا أن القمة لا تدرك بالجسد، بل بالإرادة والعزيمة.



وقال: إن أصحاب الهمم هم نبض الأمل في مجتمعنا، يثبتون كل يوم أن الإعاقة لا يمكن أن تقف أمام الطموح، حيث تلهمنا جميعاً قصص نجاحهم وتعلمنا أن الإصرار يصنع المستحيل، ونحن فخورون بهم، وبكل ما يقدمونه من إنجازات ترفع اسم الوطن عالياً والتي تجسد أجمل صور التحدي والإبداع.



من ناحيته، أعرب علي الخوار، عن فخره واعتزازه بمسيرته مع أصحاب الهمم منذ عام 1994 لأنهم يستحقون الدعم الكامل من الفئات المبدعة في الدولة. وقال: إن القيادة الرشيدة ظلت تدعم أبناء الدولة، كل في مجاله، من أجل تحقيق النجاحات المنشودة، ولا سيما أصحاب الهمم الذين أثبتوا وجودهم في جميع المجالات، وهم على قدر التحدي والمسؤولية الملقاة على عاتقهم لأنهم أصحاب إبداع بمختلف ألوان طيفهم وإعاقاتهم.



وأضاف: إن هذه الشريحة لها دورها ومكانتها في المجتمع، وهي جزء أصيل فيه، وإنهم يستحقون الاهتمام الكبير لتحقيق طموحاتهم على جميع المستويات.



