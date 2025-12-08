منتخب الكريكيت جاهز لكأس آسيا للشباب في دبي



أنهى منتخب الإمارات للشباب في الكريكيت استعداداته لخوض منافسات كأس آسيا للشباب، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر الجاري، على ملاعب أكاديمية المجلس الدولي للكريكيت «ICC» وسيفينز بدبي. وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب الإمارات في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الهند وباكستان وماليزيا.



ويستهل «الأبيض الشاب» مشواره بمواجهة قوية أمام الهند، الجمعة المقبل، قبل أن يواجه ماليزيا على ملعب سيفينز جراوند الأحد 14 ديسمبر، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء منتخب باكستان يوم الثلاثاء 16 ديسمبر. وتُقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم 19 ديسمبر، فيما تُلعب المباراة النهائية يوم الأحد 21 ديسمبر.