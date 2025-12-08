منصور القصاب.. لاعب منتخبنا لرفعات القوة وحلم جديد في «ألعاب الشباب»



تعد الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب - دبي 2025، الخطوة الأولى لأبطال المستقبل في اكتشاف المواهب التي تنطلق منها لتحقيق أحلامها والوصول إلى العالمية. بين الأمس واليوم لحظات ستظل محفورة في الذاكرة وقصص من النجاح تمثل مصدر إلهام لكل من يسعى لبلوغ المجد ويعمل بمثابرة لتحقيق أهدافه.

منصور علي القصاب، لاعب منتخبنا لرفعات القوة، يظهر لأول مرة في «ألعاب آسيا»، حيث يسعى لتحقيق حلمه والانطلاقة من دبي بعد أن فتح صفحة رفعات القوة وصولاً إلى الهدف المنشود.



وتخطى القصاب التحديات بتشجيع الأسرة وممارسة الرياضة، مبيناً أن أسرته سهلت مهمته لتحقيق المراد بإرادة، وخصوصاً أنها أزالت عنه هموم الإعاقة بالتشجيع المتواصل والتي وقفت معه وذللت كل الصعاب التي تقف حجر عثرة على طريقه الرياضي، والذي يمثل له قوة دفع كبيرة من أجل تحقيق حلمه الأول والسعي للحصول على الميدالية الذهبية في هذا المحفل القاري المهم والانطلاقة نحو العالمية عبر بوابة الرياضة، خصوصاً أنه وجد نفسه في لعبة التحدي «رفعات القوة»، مؤكداً أنه سيكون على قدر التحدي دائماً.



وأكد القصاب، أن «أصحاب الهمم» على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل رفع علم الدولة عالياً خفاقاً في جميع المحافل، واضعاً شعار: إن بلوغ المجد لمن يطلبه ويعمل بمثابرة لتحقيق أهدافه.

وأشار القصاب، إلى أنه يسعى في «ألعاب دبي» من أجل تحقيق ما يصبو إليه بعزيمة وإرادة وفخر وسعادة للوصول إلى القمة، وخصوصاً أن الرقم «1» هو شعار أصحاب الهمم.