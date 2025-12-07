«أبوظبي» يحتكر ذهب الرجال والشباب في «العين لرفع الأثقال»



احتكر نادي أبوظبي لرفع الأثقال الميداليات الذهبية للرجال والشباب في بطولة العين التي نظمها النادي، أمس السبت، بصالة استاد طحنون بن محمد بالقطارة، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع نادي العين الرياضي الثقافي، وشهد منافساتها خلف العتيبة نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، وعبدالله حيي الشامسي عضو مجلس الإدارة، وناصر خميس المحيربي المدير التنفيذي، وثاني الرميثي نائب المدير التنفيذي، وخليفة الزعابي مدير الخدمات المساندة بالنادي، وحمد القبيسي، وعبدالله النوبي من مجلس أبوظبي الرياضي.



وحلق نادي أبوظبي بـ11 ميدالية ذهبية من أصل 14 ميدالية وزعت في البطولة التي شهدت مشاركة 46 لاعباً ولاعبة من بينهم 17 من منسوبي النادي، بينما توزع بقية المشاركين على مراكز اللياقة البدنية داخل الدولة وعدد من اللاعبين المستقلين.

وفي منافسات الرجال توج لاعبي «أبوظبي لرفع الأثقال» أحمد التمادي بذهبية وزن 71 كجم بمجموع 235 كجم، ومصطفى وحيد بذهبية وزن 88 كجم بمجموع 337 كجم، وعز الدين الغفير بذهبية وزن 110 كجم بمجموع 340 كجم، ومؤيد النجار بذهبية وزن فوق 110 كجم بمجموع 380 كجم، أما المراكز الأولى في منافسات الشباب فذهبت إلى لاعبي النادي تيسير القربي في وزن 56 كجم، مصطفى العناني «65 كجم»، غيث الحوسني «71 كجم»، سعيد الهاجري «79 كجم»، خالد القربي «88 كجم»، علي الحميري «94 كجم».



وعلى صعيد السيدات ذهب المركز الأول في وزن 53 كجم إلى لوردانا نيرودا من مركز أليوت بمجموع 138 كجم، وفي وزن 63 كجم حققت باولا جارسيا من نادي أبوظبي المركز الأول بمجموع بلغ 164 كجم، بينما توجت كيلين كولمان «لاعبة مستقلة» بوزن 77 كجم بمجموع رفعات بلغ 214 كجم، وفي وزن فوق 77 كجم نالت نيما عبدالقدير «لاعبة مستقلة» المركز الأول بمجموع 222 كجم.

وتصدر مصطفى وحيد من نادي أبوظبي ترتيب أفضل 5 لاعبين في البطولة من الرجال، وتلاه إسلام عبد الوفا «لاعب مستقل»، بينما ذهبت المراكز الثلاثة التالية للاعبي نادي أبوظبي مؤيد النجار وعز الدين الغفير وأحمد التمادي.



أما أفضل 5 سيدات على التوالي هن: إدواردا سوزا من فريق برازوكا، ميار عبد القدير «مستقلة»، كيلين كولمان «مستقلة»، باولا جارسيا «نادي أبوظبي» لودوانا نيرودا «مركز أليوت».

من جهته، وجه عبدالله حيي الشامسي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي ورئيس اللجنة الفنية، الشكر للمشاركين وهنأهم على المستويات الفنية العالية، وقال: لقد جاءت انطلاقة بطولة العين قوية وممتعة، قد حققت الأهداف التي سعينا لها تنظيمياً وفنياً بجانب ترويجها للعبة، كما أنها فنياً حققت أرقاماً جيدة ونحن سعداء بذلك. وجدد الشامسي الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على رعايته للبطولة ونشاط النادي، ولنادي العين على تعاونه، مؤكداً أن النادي يدرس تنظيم هذه البطولة سنوياً في القطارة.



من جهته قال ثاني الرميثي: البطولة مثلت خير إعداد لكأس العرب وغرب آسيا وكأس قطر وهي بطولة مجمعة تستضيفها الدوحة الشهر الحالي، ويشارك فيها عدد من لاعبي ولاعبات النادي ضمن المنتخب الوطني.

وأضاف: كانت نسبة المشاركة معقولة والأجواء إيجابية جداً في العين، ونحن سعداء جداً بما حققته البطولة وستكون هناك العديد من البطولات خلال الفترة المقبلة في عدد من مناطق إمارة أبوظبي.