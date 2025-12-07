حتا يتوج بطلاً لكأس الإمارات للجري بمشاركة 311 لاعباً ولاعبة



اختتم اتحاد الإمارات لألعاب القوى، بطولة كأس الإمارات للجري التي أقيمت في منطقة حتا، بمشاركة 311 لاعباً ولاعبة يمثلون أندية الدولة، بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى راول شابادو، وشهدت البطولة منافسات قوية في مختلف الفئات العمرية وعلى مسافات متنوعة، وأسفرت عن نتائج طيبة عكست المستوى المتطور للعبة على الصعيدين الفني والتنظيمي.



وتوج نادي حتا بلقب فئة العموم للرجال، فيما حصل نادي أبوظبي على لقب العموم للسيدات. وفي فئة الشباب فاز نادي كلباء بلقب الفرق، وحقق شالا جوديتا من نادي حتا المركز الأول في الفردي، بينما نالت ريم عبد السلام من نادي أبوظبي صدارة الشابات، وفي فئة الناشئين، فاز نادي أبوظبي بلقب الفرق، ونال ناصر محمد الكعبي من النادي نفسه المركز الأول في الفردي.



كما أحرز نادي الشارقة الرياضي للمرأة لقب فئة الناشئات، وحققت سولين لوان دروفي من نادي أبوظبي المركز الأول، وفي فئة الأشبال، حصل نادي أبوظبي على لقب الأشبال بنين وفاز علي مقبول عبيد بالمركز الأول، بينما نال نادي الشارقة الرياضي للمرأة لقب الأشبال بنات، وحققت هاتي الزابيث جاريت من نادي أبوظبي المركز الأول.



وأشاد اتحاد الإمارات لألعاب القوى بالمشاركة الكبيرة للأندية وبالتفاعل الإيجابي الذي أظهرته الفرق واللاعبون، مؤكداً أن حضور نائب رئيس الاتحاد الدولي أسهم في تعزيز أهمية الحدث وإبراز تطور ألعاب القوى الإماراتية على المستوى الدولي، وثمن الاتحاد دور نادي حتا في استضافة البطولة وتوفير المتطلبات التنظيمية اللازمة لنجاحها، مشيراً إلى أن الفعاليات جاءت في توقيت مميز بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، ما أضفى أجواء احتفالية على البطولة وساهم في نجاحها.