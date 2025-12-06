«الوكالة الوطنية» تشارك باعتماد مدونة مكافحة المنشطات 2027 في كوريا الجنوبية



شاركت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في المؤتمر العالمي لمكافحة المنشطات في الرياضة 2025، الذي نظمته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA) في مدينة بوسان، من الأول إلى الخامس من ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الحكومات والوكالات الوطنية والاتحادات الرياضية والمختبرات الدولية.



وترأس وفد دولة الإمارات إلى المؤتمر سعادة غانم الهاجري وكيل وزارة الرياضة، وضم الدكتورة مي الجابر رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، ورفيعة العويس نائب الرئيس، والدكتور عمرو عادل المدير الفني.



وشهد المؤتمر اعتماد مدونة مكافحة المنشطات 2027 والمعايير الدولية المحدثة، إلى جانب إصدار إعلان بوسان الذي يحدد أهم التوجهات المستقبلية لحماية نزاهة الرياضة وحقوق الرياضيين. كما ناقش المشاركون أحدث التطورات في مجالات الفحص والتعليم وإدارة النتائج والتحقيقات، واستعرضوا التحديثات العلمية في قائمة المحظورات 2026.



وعقد وفد الإمارات عدداً من الاجتماعات مع مسؤولي (WADA)، والوكالة الدولية لفحص المنشطات (ITA) وممثلي وكالات مكافحة المنشطات من دول عديدة، إضافة إلى مديري مختبرات دولية، لبحث تعزيز التعاون في مجالات الفحص وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات الوطنية، وبرامج التعليم والتوعية.



وأكدت الدكتورة مي الجابر التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة مكافحة المنشطات وفق أعلى المعايير الدولية، مشيرة إلى أن استضافة الدولة لاجتماع وزراء آسيا وأوقيانوسيا هذا العام شكل محطة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي.



وأضافت أن المشاركة في هذا المؤتمر تسهم في تعزيز حضور دولة الإمارات ضمن منظومة مكافحة المنشطات إقليمياً ودولياً، وبناء شراكات استراتيجية جديدة، والاطلاع على المتطلبات التي ستدخل حيز التنفيذ مع بدء تطبيق مدونة 2027.



وأوضحت أن الوكالة الوطنية تعمل على تحديث اللائحة الوطنية بما يتماشى مع المدونة الجديدة، وتوسيع الشراكات الدولية، وتطوير برامج الفحص والتحقيقات والتعليم، تعزيزاً لحماية نزاهة الرياضة في الدولة.