اتحاد الطائرة يوزع الحقائب الإدارية للدورة الجديدة



عقد اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، اجتماعه الأول للدورة الانتخابية الجديدة 2024 – 2028، برئاسة عبدالله جمعة الدرمكي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، لتوزيع الحقائب الإدارية على أعضاء المجلس لفترة العمل المقبلة.



واستهل عبدالله جمعة الدرمكي، الافتتاح بتقديم خالص الشكر والامتنان لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد على الثقة التي منحوها لمجلس الإدارة بالموافقة على التمديد للمجلس لدورة انتخابية جديدة، منوهاً بأن الفترة المقبلة تحتاج بذل كافة الجهود لاستكمال ما بدأه مجلس الإدارة خلال الدورة الانتخابية السابقة.



وقرر المجلس تسمية كل من أسامة قرقاش وجمال المطروشي، نائبين لرئيس الاتحاد، والدكتور باسم النقبي، مستشاراً للرئيس، مع استمرار عبدالعزيز السلمان في منصبه كأمين عام للاتحاد، وعوض المنصوري أميناً عاماً مساعداً، على أن يشغل منصور راشد منصب المدير المالي للاتحاد.



كما ناقش المجلس تشكيل اللجان القضائية للاتحاد استناداً للنظام الأساسي، حيث كلف الدكتور أحمد المطوع برئاسة وتشكيل لجنة الانضباط، وأحمد سعيد برئاسة وتشكيل لجنة الاستئناف، وأسندت رئاسة لجنة القيم وفض المنازعات إلى الدكتور وليد المزروعي.



وأجاز المجلس خطة الدورات وورش العمل التي سوف يقوم الاتحاد بتنظيمها خلال الموسم الرياضي الجديد، وتبدأ الخطة بإقامة دورة تأهيل حكام جدد خلال الفترة من 15 إلى 23 ديسمبر الجاري، ودورة التحليل الإحصائي للمباريات باستخدام نظام خلال الفترة 24 فبراير وحتى 2 مارس 2026، على أن تقام دورة التأهيل البدني والخطط لمدربي الكرة الطائرة خلال الفترة من 24 إلى 30 أغسطس 2026.



وقال عبدالعزيز السلمان الأمين العام للاتحاد، إن المجلس أجل الموافقة على مشروع اعتماد أهلية اللاعبين إلى الاجتماع المقبل للمجلس، بعد تقديم دراسة توضح إيجابيات وسلبيات تطبيق المشروع وآلية تطبيقه، ووافق المجلس مبدئياً على مقترح مشروع تنظيم العلاقة بين الأندية واللاعبين، والذي يهدف إلى توضيح ماهية العلاقة التي تربط اللاعب بالنادي وحقوق كلا الطرفين، وكلف الأمين العام للاتحاد بتنظيم ورش عمل لجميع الأندية الأعضاء بالاتحاد لشرح آلية عمل المشروع الفترة الزمنية لتطبيقه ومناقشة أية مقترحات أو ملاحظات تقدم من الأندية.