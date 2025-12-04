تتويج الفائزين في «أبوظبي الدولية للشوزن» بالعين



اختُتمت، الأربعاء، بطولة «أبوظبي الدولية للشوزن» التي أُقيمت برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين

وشهد ختام البطولة التي أقيمت في نادي العين للفروسية والرماية، تتويج 18 فائزاً خلال احتفالية الختام التي احتضنها مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء في حديقة حيوانات العين.



وشهدت البطولة، التي نظمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرماية والاتحاد الدولي للرماية بالأسلحة الرياضية الخاصة بالصيد (FITASC)، مشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية من 30 دولة، من بينهم 40 مشاركاً من دولة الإمارات، وبإجمالي جوائز مالية بلغ 400 ألف دولار (ما يزيد على مليون ونصف المليون درهم).



وخاض المشاركون منافسات البطولة الموزعة على 6 فئات، بواقع ثلاث محطات لكل رامٍ: 75 طبقاً في اليوم الأول، 75 طبقاً في اليوم الثاني، و50 طبقاً في اليوم الثالث، وفق جداول دقيقة ومواعيد محددة، وعلى ميادين مجهّزة بكامل المتطلبات الفنية.



وتوّج الفائزين محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة ورئيس اللجنة العليا المنظمة، وجان فرانسوا بالينكاس رئيس الاتحاد الدولي للرماية بالأسلحة الرياضية (FITASC)، بحضور بوناغ بهاتاكاركا نائب رئيس الاتحاد الدولي، ودوناتو بييرو الأمين العام للاتحاد.



وأكد محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة أبوظبي الدولية للشوزن، أن المنافسة في نسختها الأولى، حققت أفضل مؤشرات النجاح والتميز، بدعم ورعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.



وأضاف: إن إقامة الحفل الختامي للجائزة في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، بحديقة حيوانات العين، يسهم في تعريف المشاركين، بإرث الإمارات الثقافي والبيئي، وجهودها المستدامة في الموارد الطبيعية، والحفاظ على البيئة، وتسليط الضوء على الحياة الطبيعية والثقافية والتاريخية لدولة الإمارات بكل تفاصيلها الأصيلة والغنية بطابع فريد ومبتكر.



وأوضح أن البطولة تشكل انطلاقة قوية في مجال الرماية، بنجاح كبير، يسهم في تنظيم المزيد من البطولات في الفترة المقبلة، اعتباراً من آخر يناير المقبل، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرماية بالأسلحة الرياضية الخاصة بالصيد، وبقية الاتحادات الدولية الأخرى، بما يعزز جهود تطوير هذه الرياضة، وتمكين فرسان دولة الإمارات من المهارات والقدرات التنافسية، من خلال الاحتكاك مع نخبة الرماة عالمياً.



وأثنى النيادي على التعاون المثمر مع جميع الشركاء، والمشاركة الكبيرة للرماة من نحو 30 دولة، آملاً في تزايد أعدادهم في البطولات المقبلة، وتوفير جميع سبل الراحة والسلاسة في الإجراءات التنظيمية، والمقومات كافة التي تعزز تجربة مشاركتهم في البطولات التي تستضيفها دولة الإمارات، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.



وشملت قائمة المتوجين في منافسات البطولة مختلف الفئات العمرية والمستويات، حيث فاز في فئة الناشئين كل من هوجو باردو من فرنسا بالمركز الأول برصيد 188 نقطة، يليه المجري مات فاس بـ187 نقاط، ثم البريطاني شارلي فالدوس ثالثاً، وفي فئة السيدات، أحرزت الروسية آنا ألكسندروفا المركز الأول بـ189 نقطة، متقدمة على البريطانيتين بيكي كيبيل بـ186 نقطة وآمي إيسمان بـ185 نقطة.



وتصدر فئة الماستر، الفرنسي جيان فرانكيوس بـ175 نقطة، تلاه البريطاني جون بول بـ172 نقطة ثم المجري ميلاي فاراكاس بـ165 نقطة، وشهدت الفئة المفتوحة منافسة قوية انتهت بفوز الإيطالي دافيد كاسبرين بـ198 نقطة، وحلول الفرنسي لورينت فاف ثانياً بـ197 نقطة، والروسي إيناشين كونستاين ثالثاً بـ196 نقطة.



وتوّج الليتواني فيرجيل كريب بطلاً لفئة الكبار بـ194 نقطة، متقدماً على الفرنسي آلان جيناردو بـ193 نقطة والبريطاني غاري ميكيل بـ192 نقطة، وفي فئة المخضرمين، نال الإيطالي جيرمانو كلاوديو المركز الأول بـ184 نقطة، وجاء خلفه البريطاني ستيوارت كلارك بـ183 نقطة، ثم الإيطالي كارلو سيستيني بـ180 نقطة.