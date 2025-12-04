1500 مشارك في «بارالمبية الشباب الآسيوية» بدبي



كشفت اللجنة المنظمة للألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب - دبي 2025، عن مشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 35 دولة، في هذا المحفل القاري الذي يقام من 7 إلى 14 ديسمبر الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي.

ويتضمن برنامج المنافسات 11 رياضة فردية وجماعية، تشمل ألعاب القوى، السباحة، البوتشيا، رفعات القوة، كرة الطاولة، القوس والسهم، كرة الهدف، الريشة الطائرة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، مصارعة الذراعين، التايكواندو.



كما أعلنت اللجنة المنظمة عن إقامة حفل الافتتاح الأربعاء المقبل باستاد نادي دبي لأصحاب الهمم، حيث أكملت كافة الترتيبات لإنجاح هذا الحدث القاري المهم، الذي تستضيفه دبي للمرة الثانية بعد 2017.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة اليوم الخميس، في مقر مجلس دبي الرياضي، للإعلان عن رعاة الحدث، بحضور خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية.



ورحب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي باللجنة المنظمة للحدث، وأثنى على جهودهم، كما أثنى على رعاة الحدث، وقال: «سعادتنا كبيرة أن تتزامن استضافة دبي لهذه الدورة الرياضية الكبرى، مع احتفالاتنا الوطنية الواسعة بعيد الاتحاد رقم 54، والذي يجسد تلاحم القيادة مع الشعب، ونجاحات ومسيرة حافلة بالإنجازات والتميز في جميع مجالات الحياة، ويسرنا أن يشاركنا احتفالاتنا الوطنية وفود من 35 دولة، يمثلهم أكثر من 1500 رياضي ورياضية، حيث نحتفي معاً بنجاحات وريادة دولة الإمارات على مستوى العالم».



من جانبه، أكد ثاني جمعة بالرقاد أن رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعطي الألعاب زخماً كبيراً، وتزيد من الاهتمام بها، من أجل تقديم نسخة استثنائية، تكون عالقة بأذهان المشاركين. وقال: «تستضيف دبي هذا الحدث المهم بكل فخر واعتزاز، رغم ما واجهناه من تحديات ضيق الوقت وظروف الاستضافة، إلا أن أيماننا برسالة هذه الدورة لتمكين أصحاب الهمم، ودعم مسيرتهم الرياضية، منحنا الدافع لإنقاذ الألعاب، وتحويل التحديات لفرص». ووجّه بالرقاد الشكر إلى مجلس دبي الرياضي والرعاة، وإلى اللجنة البارالمبية الآسيوية على ثقتها، مبيناً أن نادي دبي لأصحاب الهمم ينظر لهذا الحدث بأنه منصة لزرع الأمل وتعزيز التنافس الشريف.



بدوره، أكد ماجد العصيمي فخر اللجنة البارالمبية الآسيوية بدعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لأصحاب الهمم، ما كان له المردود الإيجابي على الحركة البارالمبية في الدولة والقارة الآسيوية والعالم، مشيراً إلى أن متابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لكل تفاصيل الحدث، وتوجيهاته المستمرة بدعم «أصحاب الهمم» في كافة المجالات، كان لها أثر وصدى في القارة الآسيوية والحركة البارالمبية الدولية. وقال العصيمي إن مثل هذه الألعاب تعزز القيم الإنسانية والمحبة والصداقة بين أبناء القارة، في بوتقة الرياضة والتنافس الشريف.

وأشار العصيمي إلى حرص «القارة الآسيوية» على الاستثمار في الشباب، وتطوير النشء، من أجل مستقبل أفضل ضمن استراتيجية «البارالمبية الآسيوية»، لاستمرار ألعاب الشباب، وتوفير كل عوامل النجاح لـ «جيل المستقبل».