المصري أحمد عدلي بطلاً لـ«شطرنجية عيد الاتحاد» بدبي



توج المصري أحمد عدلي بطلاً لبطولة عيد الاتحاد الـ54 للشطرنج السريع، التي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة واختتمت فعالياتها أول من أمس، بمشاركة 170 لاعباً ولاعبة من 29 دولة يتقدمهم 7 من الأساتذة الكبار، إضافة إلى 8 من الأساتذة الدوليين واللاعبين أصحاب الألقاب والمصنفين. وافتتح خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس مجلس إدارة النادي منافسات البطولة في قاعة الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم في مقر النادي.



وحصل أحمد عدلي على اللقب بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع أستاذ الاتحاد الدولي الأمريكي إدوارد اكوبيان الذي حل ثانياً في الترتيب العام، بينما جاء والده الأستاذ الدولي الكبير فلاديمير اكوبيان في المركز الثالث والذي تعادل بدوره مع الفائز بالمركز الرابع الأستاذ الدولي الكبير البلغاري أركادي ناديتش، وجاء في المركز الخامس الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر دارمنيج، وحل سادساً الإيراني الأستاذ الدولي الكبير بوريا دارني، وفاز اللاعب الهندي كافيرناش سريفاستيفا بالجائزة الخاصة لفضل لاعب فئة تحت تصنيف 2000.



وأقيمت البطولة على النظام السويسري من 9 جولات، وترأس الحكم الدولي الإماراتي مهدي عبد الرحيم لجنة التحكيم، وعاونه الحكام الدوليون الإماراتيين ماجد العبدولي وعبد الله علي حاجي والدولي اليمني جمال قاسم، إضافة إلى المساعدين حكم الاتحاد الدولي الإماراتي نواف المنصوري وحامد أحمد.