عجمان تستضيف كأس آسيا المفتوحة لمصارعة الذراعين 7 ديسمبر



تستعد إمارة عجمان لاستضافة كأس آسيا لمصارعة الذراعين المفتوحة، والتي ترعاها دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، وينظمها الاتحادان الآسيوي لمصارعة الذراعين، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بحيث تقام منافسات البطولة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري في مركز شباب عجمان، بمشاركة واسعة من 25 دولة من مختلف دول العالم، وبحضور أكثر من 200 لاعب، من بينها لاعبو الإمارات من المواطنين والمقيمين، في حدث رياضي متميز يترقبه عشاق القوة والتحدي في كل مكان.



ومن المقرر أن تنطلق الفعاليات في الساعة 11 صباحاً من يوم الأحد الموافق 7 ديسمبر، على أن تختتم المنافسات يوم الثلاثاء 9 ديسمبر، عند الساعة 9 مساء، حيث ستشهد البطولة سلسلة من المواجهات ضمن فئات متعددة للرجال والسيدات، إضافة إلى فعاليات مصاحبة، تهدف إلى تقديم تجربة متنوعة وممتعة للجماهير، خلال فترة البطولة.

تعزيز السياحة الرياضية



وفي سياق الاستعدادات الجارية أكد محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، أن البطولة تعد إضافة نوعية إلى أجندة الفعاليات الرياضية في الإمارة، قائلاً: «تأتي استضافة كأس آسيا لمصارعة الذراعين في ديسمبر ضمن جهودنا المستمرة الرامية إلى تعزيز السياحة الرياضية، ودعم استقطاب الفعاليات الدولية إلى عجمان، ما يؤكد حرصنا الدائم على توفير تجربة تنظيمية متكاملة، تعكس مكانة الإمارة، وتقدم بطولة متميزة، ترقى إلى تطلعات المشاركين والجمهور».



أعرب فيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، عن سعادته للجهود التي تبذلها دائرة السياحة والثقافة والإعلام في إمارة عجمان بالتعاون والدعم للرياضات، التي يشرف عليها الاتحاد، ومثمناً تنظيم كأس آسيا لمصارعة الذراعين في إمارة عجمان، خصوصاً أن إمارة عجمان أثبتت قدرتها الفائقة على استضافة بطولات رياضية نوعية، تجذب أفضل اللاعبين من مختلف دول العالم، وكشف عن أن بطولة آسيا لمصارعة الذراعين ستشهد مشاركة لاعبين من مختلف دول العالم، ولن يقتصر على لاعبي قارة آسيا بكونها بطولة مفتوحة، وتنظم بأسلوب احترافي فريد.



بدوره أكد آسين هارجيتودوروف، رئيس الاتحاد الدولي لمصارعة الذراعين، أن إمارة عجمان أصبحت وجهة مفضلة للفعاليات الرياضية العالمية، وأنه يتطلع إلى تقديم بطولة عالية المستوى، من خلال فرصة لالتقاء لاعبين من دول مختلفة في منافسات قوية، مثمناً دعم دائرة السياحة والثقافة والإعلام وحرصها على إنجاح هذه البطولة، والعمل على توسيع انتشارها عالمياً.

من جهتها أشادت الجهة المنظمة بالدور المهم للرعاة والشركاء المشاركين في دعم الحدث وتوفير مقومات نجاحه، باعتبارهم عنصراً أساسياً في ضمان تنظيم بطولة، تعزز من مكانة عجمان الريادية وجهة رياضية متميزة، وأكدت أنه سيتم الإعلان لاحقاً على آلية الدخول للبطولة، والاستمتاع بمتابعة منافساتها.