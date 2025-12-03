العين للشطرنج يعقد شراكة مع نادي شينزن بينغ الصيني



في خطوة تعكس رؤيته كمؤسسة رياضية مجتمعية عالمية، وقع نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية اتفاقية تعاون مشترك مع نادي شينزن بينغ تشينغ الصيني، أحد أبرز الأندية المتخصصة في الألعاب الذهنية على مستوى آسيا، وذلك ضمن سلسلة الشراكات الاستراتيجية التي يبرمها النادي مع مؤسسات رياضية وثقافية حول العالم.

وقد وقع الاتفاقية من جانب نادي العين هشام الطاهر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للنادي، فيما وقعها من الجانب الصيني كاو يانغ، الرئيس التنفيذي لنادي شينزن، وهو أحد أكبر الأندية المتخصصة في الألعاب الذهنية في الصين، ويضم أكثر من 300 ألف لاعب ولاعبة منتمين للنادي.



ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة، ودعم تطوير المواهب الناشئة في كلا البلدين، إضافة إلى تنفيذ مبادرات مشتركة في مجالات الابتكار الرياضي، واستضافة بطولات دولية في الشطرنج والألعاب الذهنية.

وفي إطار هذه الشراكة، أعلن الناديان عن إدراج التعاون ضمن مبادرة «جلوبال موف»، التي تهدف إلى توسيع نطاق الفعاليات العالمية للألعاب الذهنية. وسيتم من خلالها تنظيم «مهرجان العين أوفرسيز الدولي للشطرنج – الصين» الصيف المقبل في مدينة شينزن، كأول حدث دولي مشترك يقام خارج دولة الإمارات، بما يعزز الحضور العالمي للنادي ويفتح مسارات جديدة أمام المواهب الإماراتية في الساحة الآسيوية.



وأكدت إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود النادي لتوسيع شبكة علاقاته الدولية، واستقطاب التجارب الناجحة، بما ينسجم مع خططه لتحقيق الريادة العالمية في قطاع الألعاب الذهنية، وتعزيز مكانة العين كمركز متقدم لهذه الرياضات.

ومن المنتظر أن تسهم الاتفاقية في فتح آفاق أوسع أمام اللاعبين والمدربين والإداريين من الجانبين، عبر برامج تبادل الخبرات، والمعسكرات التدريبية، وتنظيم فعاليات مشتركة تجمع المواهب الإماراتية والصينية، بما يطور مستوى التنافس ويرفع جودة المخرجات الفنية.