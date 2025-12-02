«دبي يوغا» تختتم تحدي دبي للياقة 2025 بمشاركة الآلاف



عند غروب الشمس في حديقة زعبيل أول من أمس، اجتمع آلاف المشاركين في الدورة الافتتاحية من دبي يوغا، ليصنعوا معاً لحظة جماعية استثنائية من الهدوء والتوازن، وفي الوقت ذاته اختتام دورة عام 2025 من تحدي دبي للياقة بطريقة لا تُنسى. وشكّلت الفعالية الرئيسية الجديدة محطة بارزة في مسيرة التحدي، إذ قدمت اليوغا للمرة الأولى ضمن تجارب المشاركة الجماعية واسعة النطاق، بما أتاح لآلاف المشاركين فرصة التأمل والتنفس والحركة في تجربة تحتفي بمفهوم العافية الشاملة.



وعلى خلفية برواز دبي، اصطفّ المشاركون من مختلف الأعمار ومستويات الخبرة جنباً إلى جنب، حيث فرش الجميع حصائرهم؛ بدءاً من ممارسي اليوغا للمرة الأولى وصولاً إلى المحترفين الذين يمارسونها منذ سنوات. وقد سادت الأجواء الهادئة والملهمة أرجاء المكان، فيما شارك الآلاف لحظات جماعية جسّدت شعار دورة هذا العام من التحدي: «ابحث عن تحديك».



ومع اقتراب الغروب، استقر آلاف المشاركين على حصائرهم استعداداً لجلسة يوغا جماعية يتحرك فيها الجميع بتناغم واحد. وقاد الجلسة نخبة من أشهر مدربي اليوغا عالمياً: ديلان فيرنر، وسارة ميدينا، ويـاش موراديا، بمشاركة مدربة اليوغا الإماراتية جميلة الأنصاري.



وفي منطقة العائلة، قدمت كارلا جوليان جلسة ممتعة وسهلة للجميع، بدعم من برانفي غوبتا، أصغر مدربة يوغا في العالم وطالبة في مدرسة «جيمس ولينغتون إنترناشونال». كما انتشر أكثر من 40 مدرباً محلياً عبر مختلف مناطق الفعالية لضمان حصول المشاركين من جميع المستويات على الإرشاد والدعم المناسبين.



وأخذت التجربة الحضور عبر سلسلة من الحركات وتقنيات التنفس التي تبرز الارتباط العميق بين الحركة والعافية الذهنية، في تجسيد لرؤية التحدي هذا العام، وإظهار أن اللياقة ليست قوة بدنية فقط، بل توازن ووعي وصفاء داخلي.



وتم تنظيم فعالية دبي يوغا من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع بلدية دبي والشريك الإعلامي شبكة الإذاعة العربية، وعدد من الشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي.