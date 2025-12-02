ختام مميز لبطولة عيد الاتحاد للشطرنج الخاطف



أسدل الستار على منافسات بطولة عيد الاتحاد للشطرنج الخاطف للفرق والفردي، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ضمن احتفالات الدولة بالذكرى الـ54 لعيد الاتحاد، وذلك على مدار يومين في قاعة النادي، وبمشاركة 460 لاعباً ولاعبة من 35 جنسية يمثلون أندية الدولة وأندية الجاليات.

وشهدت البطولة حضور تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج ومحمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وعمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وفيصل الحمادي وعبدالله مراد المازمي وخليفة المزروعي أعضاء مجلس الإدارة، ومأمون صالح الضروس المدير التنفيذي للنادي، إلى جانب عدد من الشخصيات والمدربين والإداريين.



وتوج فريق «وي تشيس» بالمركز الأول بعد أن جمع 16 نقطة من 9 جولات، فيما حصل فريق «جراند ماسترز» على المركز الثاني برصيد 15 نقطة، متساوياً مع فريق «دبي هاوكز» الذي حل ثالثاً ونال الميدالية البرونزية. وشارك في منافسات الفرق 115 فريقاً، وأقيمت البطولة بنظام السويسري من 9 جولات بزمن قدره 3 دقائق مع إضافة ثانيتين لكل نقلة، ما أضفى على المنافسات إثارة حتى الجولة الأخيرة.

وفي بطولة الفردي، التي شارك فيها 150 لاعباً ولاعبة، اشتدت المنافسة في الجولات الختامية مع مشاركة نخبة من الأساتذة الدوليين. وفرض اللاعبون الإيرانيون سيطرتهم على المراكز الأولى، حيث توج بارديا دانشوار بلقب البطولة بعد أن سجل 8 نقاط من 9 جولات، متساوياً مع مواطنه أصغر جليزاده الذي حل وصيفاً ونال الميدالية الفضية.



وحصد بوريا داريني المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 7.5 نقاط، متساوياً مع البلغاري أركاديج نايديتش الذي حل رابعاً، والصربي إيجور ميلادينوفيتش خامساً، والفلبيني سالسيدو ريشيليو.

وأعرب عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عن تقديره للمستوى الكبير الذي ظهرت عليه البطولة، مشيداً بالأعداد الضخمة للمشاركين هذا العام، وقال: نعتز في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بتنظيم بطولة تحمل اسم عيد الاتحاد الـ54، وهو مناسبة وطنية غالية على قلوب الجميع، وما شهدناه من حضور ومشاركة واسعة يؤكد القيمة المعنوية الكبيرة التي تمثلها هذه البطولة. مشاركة 460 لاعباً ولاعبة من 35 جنسية، إلى جانب 115 فريقاً، يعكس المكانة المرموقة للنادي وقدرته على جمع هذا التنوع الكبير تحت سقف واحد في أجواء تنافسية راقية.



وأضاف النعيمي: نسعى من خلال هذه البطولة لترسيخ رسالة النادي في نشر ثقافة الشطرنج، خصوصاً بين الأجيال الشابة، وتوفير منصات احترافية تتيح الاحتكاك بلاعبين من مختلف المدارس العالمية. التزام اللاعبين وروحهم الرياضية على مدار يومين من المنافسات كان محل تقدير الجميع، وأثبت أن الشارقة أصبحت مركزاً مهماً لاستضافة الفعاليات النوعية في لعبة الشطرنج.

واختتم قائلاً: نعتبر النجاح الكبير لهذه النسخة خطوة جديدة في مسيرة النادي، ومحفزاً لمواصلة العمل على تنظيم بطولات أكبر خلال المرحلة المقبلة، بما يليق باسم إمارة الشارقة واحتفالات الدولة بعيد الاتحاد.