سلطان بن حمدان: نسأل الله أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والتطور والازدهار



رفع الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي، أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى نائبيه وحكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والخمسين. وهنأ أصحاب السمو الشيوخ وشعب الإمارات، وقال: «نسأل الله أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والتطور والازدهار».



وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان: لقد رسخت الإمارات مكانتها العالمية بإنجازات نوعية صنعها أبناؤها، مستلهمين إرث التأسيس وقوة الاتحاد ورؤية القيادة الرشيدة التي جعلت رفعة الإنسان هدفاً وغاية. وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة، نؤكد التزام نادي العين بالسير على هذا النهج، ورفع راية الإمارات عالية خفاقة، وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، وسيظل النادي دائماً شعلة وطنية تجسد روح العطاء والانتماء للوطن. دامت الإمارات عزاً وفخراً، وكل عام وقيادة وشعب دولتنا بخير.