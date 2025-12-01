6 ميداليات لمنتخب الإمارات في بطولة العالم لبناء الأجسام بالسعودية



حقق منتخب الإمارات إنجازاً مميزاً خلال مشاركته في بطولة العالم لبناء الأجسام والتي اختتمت أمس في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، بإشراف وتنظيم الاتحادين الدولي والسعودي لبناء الأجسام، وحصد المنتخب الوطني 6 ميداليات في البطولة التي شهدت مشاركة قرابة 1600 لاعب من 80 دولة، وتنوعت ميداليات أبطال الإمارات إلى ذهبيتين حققهما كل من عمر المهيري في الفيزيك للرجال للطول 170 سنتمترا، وشانيل عابدين في ماستر بناء الأجسام «45-49» لوزن تحت 80 كيلوغراماً، بينما أحرز الفضيتين كل من مروان البلوشي في ماستر كلاسيك بناء الأجسام للوزن المفتوح، للأعمار «40-44» سنة.



وحصد شانيل عابدين فضية بناء الأجسام للرجال تحت 75 كيلوغراماً، وأحرز البرونزيتين مطر الظاهري في ماستر بناء الأجسام تحت 90 كيلوغراماً للأعمار من «45-49» كيلوغراماً، وعبدالله المرزوقي في ماستر بناء الأجسام «40-44» تحت 90 كيلوغراماً.



كما تمت إضافة 6 مراكز متقدمة من الرابع إلى السادس، حيث أحرز المركز الرابع الذي يعد مركزاً متقدماً في بطولة العالم كل من: راشد الزعابي ماستر فيزيك، علي ضاوي النقبي في الفيزيك للرجال، محمد فرحان باروت في كلاسيك الفيزيك للرجال، بينما أحرز اللاعب عبدالله الختال المركز الخامس في ماستر فيزيك، وأحرز المركز السادس في الماستر فيزيك أحمد محمد علي.



بارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات بناء الأجسام الإنجاز الكبير، مثمناً جهود لاعبي المنتخب الوطني في الوصول لمنصات التتويج العالمية، خصوصاً وأن الإنجازات تتزامن مع احتفال الإمارات بعيد الاتحاد 54، كما بارك للاتحاد السعودي لبناء الأجسام نجاحها المميز في استضافة وتنظيم البطولة ومنها اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والحفاوة المميزة التي كانت حاضرة في جميع أركان البطولة.



وأشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، بجهود عضوي مجلس إدارة الاتحاد رئيس البعثة محمد شاهين الحوسني ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات أحمد جوهر والجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني، متمنياً لمن لم يحالفه الحظ في البطولة تعويضه في البطولات المقبلة.



بدوره، وصف أحمد جوهر عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، رصيد منتخب الإمارات في مونديال بناء الأجسام بالإنجاز المميز تزامناً مع المشاركة العالمية للاعبين ومن نخبة الأبطال، مؤكداً أن أغلب لاعبي المنتخب قدموا مستويات مميزة لكن قوة المنافسات حالت دون نيل العديد من الميداليات، متمنياً نجاحات أفضل في البطولات المقبلة.