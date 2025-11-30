جهانجيري بطلاً لكأس عيد الاتحاد الــ 54 للبولو بدبي



توج فريق جهانجيري للبولو بطلاً لكأس عيد الاتحاد الـ54 بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الحبتور بثمانية أهداف ونصف مقابل ثمانية أهداف، بعد مباراة قوية ومثيرة ووسط أجواء احتفالية وحشد جماهيري كبير. وتحولت المباراة الختامية للبطولة التي استمرت أسبوعاً كاملاً إلى مهرجان فني ورياضي رائع جسد الفرحة بعيد الاتحاد.



عقب المباراة، قام مارتن بيدرسون، رئيس هيئة المنطقة الحرة الدولية بدبي، بتتويج فريق جهانجيري البطل، وفريق الحبتور الوصيف، كما تم تتويج المهر كاناريا «لمحمد الحبتور» بلقب أفضل خيل، ووجّه مارتن التهنئة لفريق جهانجيري على الفوز لأول مرة بكأس عيد الاتحاد.



وشهد النهائي تنافساً مثيراً، برغم تقدم الحبتور في البداية، إلا أن الفريقين تبادلا التقدم النسبي بينهما ولم تحسم المباراة إلا بواسطة النصف نقطة، التي حصدها فريق جهانجيري مسبقاً بسبب فارق الهانديكاب لتنتهي المباراة بفوز جهانجيري بثمانية أهداف ونصف مقابل ثمانية أهداف.



من جهته، أعرب سعد جهانجيري عن سعادته بالمشاركة وفريقه في احتفالات أسرة البولو بعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور التي تعد المنشآت الأحدث والأروع بالمنطقة وآسيا، معرباً عن سعادته بالفوز بالكأس الغالية على فريق قوي في مباراة أكثر من رائعة وبهانديكاب من 8 إلى 10 جول.