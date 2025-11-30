«الإمارات بريطانيا» بطلاً لسباقات «سيل جي بي» رولكس 2025 بأبوظبي



توج فريق «الإمارات بريطانيا» بطلاً للموسم الخامس من سباقات «سيل جي بي» رولكس 2025، بعد أن حصد 90 نقطة، وجاء في المركز الثاني فريق بلاك فويلز النيوزلندي برصيد 84 نقطة، وحل في المركز الثالث فريق بوندس فلاينج روس الأسترالي،

فيما حقق فريق روكول ريسنج الدنماركي أعلى نقاط في الجولة الختامية لسباقات «سيل جي بي»، خلال منافسات سباق جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار الشراعي، التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي في ميناء زايد مقابل الواجهة البحرية لكورنيش أبوظبي، على مدار يومي السبت والأحد 29 و30 نوفمبر، بمشاركة 12 فريقاً دولياً على متن قوارب F50 الشراعية عالية الأداء، التي تتجاوز سرعتها 100 كيلو متر في الساعة، وجاء ريد بول الإيطالي في المركز الثاني، وحل ثالثاً فريق فرنسا.



وتوج الفائزين الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، والشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وحميد عبد الله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة، والدكتور أحمد عبد الله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي.

ومثلت أبوظبي المحطة الثانية عشرة والأخيرة في الموسم الخامس من سيل جي بي، الذي شمل محطات في دبي، وأوكلاند، وسيدني، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، ونيويورك، وبورتسموث، وساسنيتز، وسانت تروبيه، وجنيف، وقادش.



وبلغ مجموع الجوائز 3.2 ملايين دولار أمريكي لهذا الأسبوع، بواقع 800 ألف دولار للفائزين في جولة سباق مبادلة أبوظبي للإبحار «قسمت بين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى»، 400 ألف دولار لأعلى فريق في نقاط الموسم، إضافة إلى 2 مليون دولار منحت للفائز بالسباق النهائي الحاسم، الذي حدد بطل موسم.

وبشكل إجمالي حصد فريق «الإمارات بريطانيا» هذا الموسم جوائز بلغ مجموعها 4.4 ملايين دولار، بينما حصل فريق بلاك فويلز على 1.76 مليون دولار، ونال بونس فلاينج روس مبلغ 1.2 مليون دولار.



ويقود فريق «الإمارات بريطانيا» أسطورة الأولمبياد، وأبرز بحار أولمبي في التاريخ السير بن أينسلي بصفته الرئيس التنفيذي، فيما يتولى قيادة القارب البطل الأولمبي وبطل العالم السابق ديلان فليتشر، ويضم الفريق إلى جانبه نخبة من أفضل المواهب في عالم الإبحار، من بينهم الفائزون بالميداليات الذهبية الأولمبية هانا ميلز وإيان جنسن وإيلي ألدريدج، إضافة إلى رياضيي كأس أمريكا نيل هنتر ونيك هاتون ولوك باركنسون وبن كورنيش، ويكتمل قوام الفريق بالبحار الصاعد كاي هوكلي، البالغ من العمر 19 عاماً، والذي يشارك ضمن برنامج التطوير التابع للفريق.



من جانبه قال ديلان فليتشر، قائد فريق «الإمارات بريطانيا»: «كان نهائياً لا يصدق، كانت الفرق الثلاثة مذهلة، وكان بإمكان أي منا الفوز، لكنني أشعر بسعادة لا توصف الآن. يا له من فريق، ويا له من عام، أنا في قمة الحماس». يذكر أن موسم سباقات «سيل جي بي» السادس 2026 سينطلق في بيرث، أستراليا، يومي 17 و18 يناير.