نخبة بطلات الأولمبياد يتنافسن في أول كأس عالم للترايثلون للسيدات في دبي



تتجه أنظار العالم في السابع من ديسمبر الجاري نحو دبي، لمتابعة نخبة بطلات الأولمبياد والعالم، اللاتي يشاركن في النسخة الأولى من «كأس العالم للترايثلون للسيدات»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي لأول مرة في العالم، بإشراف الاتحاد الدولي للترايثلون، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون. يقام الحدث في جزر دبي ويأتي خطوة محورية ضمن مبادرة الشيخة هند الرياضية، وبالتكامل مع أهداف خطة دبي الرياضية 2033.



أعلن الاتحاد الدولي للترايثلون عن أبرز الأسماء الدولية المشاركة في البطولة، مع توقع انضمام المزيد من البطلات خلال الأيام القليلة المقبلة، وفي مقدمة الرياضيات الدوليات اللاتي أكدن مشاركتهن بشكل رسمي بطلة أولمبياد ريو الأمريكية، غوين روزماري يورغنسن، صاحبة سجل ذهبي بارز، بعد تتويجها باللقب الأولمبي، إضافة إلى لقبين متتاليين في بطولة العالم، ومسيرة حافلة بالانتصارات في محطات كأس العالم، التي رسخت اسمها واحدة من أسرع العداءات في تاريخ سباقات السيدات.



وتشارك كذلك البطلة العالمية هانا ماكسيمافا، صاحبة ذهبية بطولة العالم للأكواثلون 2025 في بونتيفيدرا بإسبانيا، إلى جانب مشاركتها الأخيرة في كأس آسيا ببوراباي في كازاخستان.

وتبرز اللاعبة مارغوت غارابيديان ممثلة كمبوديا كونها واحدة من أبرز المشاركات، بفضل سجلها القاري والعالمي الغني بالإنجازات، حيث تمتلك ثمانية ألقاب دولية، من بينها ذهبية العالم للأكواثلون 2021 في إسبانيا، إضافة إلى خمسة عشر صعوداً إلى منصات التتويج خلال مشاركاتها الدولية التي تجاوزت 77 حدثاً.



كما تشارك الإسبانية نويليا خوان، التي تعد من أكثر اللاعبات حضوراً ونجاحاً على المستوى الدولي بعد تحقيقها ذهبيتين في كأس العالم للترايثلون في فالنسيا وهواتولكو، إلى جانب رصيدها الذي يضم خمس عشرة منصة تتويج، وثلاثة انتصارات دولية بارزة. وتكتمل الصورة بالمشاركة المؤكدة للنجمة فالنتينا رياسوفا، التي تحمل لقب كأس العالم للترايثلون 2025، إلى جانب نتائج متقدمة بين أفضل عشر متسابقات عالمياً.

كما تنضم الإسبانية أليخاندرا سيغي في خطوة جديدة نحو الساحة العالمية بعد تتويجات وطنية متعددة في فئتي الناشئات وتحت 23 عاماً، إضافة إلى فوزين دوليين وسبع منصات تتويج، خلال 43 مشاركة رسمية، ونتائج لافتة ضمن أفضل عشرين مشاركة في أحدث بطولات العالم.



يتاح للجمهور حضور السباق من مواقع المشاهدة المخصصة على امتداد مسار الحدث في جزر دبي، كما ستنقل قناة دبي الرياضية المنافسات على الهواء مباشرة، إلى جانب البث الرقمي عبر القناة الرسمية للجنة الأولمبية الدولية، ما يضع البطولة تحت أنظار جماهير الرياضة حول العالم، ويعزز من مكانة دبي وجهة رياضية دولية، لها تأثير واسع في المشهد العالمي.

من جهتها قالت حصة الكوس رئيسة اللجنة المنظمة: «إن تنظيم كأس العالم للترايثلون للسيدات في دبي يمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام الإمارة بمواصلة صناعة المبادرات الرياضية الرائدة». وأضافت: «إن استقطاب بطلات العالم في حدث يقام للمرة الأولى يؤكد قدرة دبي على استضافة أكبر البطولات العالمية، ويعزز مكانة الرياضة النسائية، ويرسخ حضور الدولة على خريطة التنافس العالمي، كما يفتح آفاقاً أوسع للسياحة الرياضية، ويمنح الجمهور تجربة استثنائية، تجمع بين الرياضة والإبهار الحضري».