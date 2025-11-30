«كونجرس آسيوي الجامعات» يعتمد استضافة الإمارات لـ«دولية القوة البدنية 2026»



شارك الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، في اجتماعات الجمعية العمومية الـ 13 للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية (AUSF) المنعقدة في مدينة مكاو في الصين، بحضور ليونز إيدير، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، وأعضاء «العمومية»، وتم اعتماد وتثبيت استضافة الإمارات للبطولة الجامعية الدولية للقوة البدنية بالإجماع، والمقررة العام المقبل 2026، على أن تحدد فترة إقامتها لاحقاً، بالتنسيق مع الاتحادين الدولي والآسيوي.



وأشاد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، في كلمته أمام الجمعية العمومية، بالدعم اللامحدود، الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للقطاع الرياضي عموماََ، والرياضة الجامعية بصفة خاصة، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأهمية الرياضة في بناء الإنسان، وحثها الدائم على استثمار الطاقات والمواهب الرياضية لطلبة الجامعات، بما يمثلونه من قاعدة هائلة تسهم في التنمية الرياضية المستدامة، كما أكد الدور الحيوي، الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم الرياضة الجامعية على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، من خلال استضافتها للمحافل والملتقيات الدولية الكبرى.



وتعقد الاجتماعات تحت شعار «حوار استراتيجي» يحمل رؤى وأفكار الدول الأعضاء، المتعلقة باستشراف مستقبل الرياضة الجامعية في القارة الصفراء، وبحث السبل الكفيلة باستمرار تطويرها بحكم ما تمثله قارة آسيا من قوة هائلة في أوساط الرياضة العالمية. وأطلع الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أعضاء «العمومية»على الألعاب الجامعية الإماراتية، التي انطلقت نسختها الثانية، وتقام ضمن جهود اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي بشأن تعزيز الرياضة الجامعية.



وفي ختام كلمته شكر الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم الجمعية العامة للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية على اعتماد وتثبيت استضافة الإمارات للبطولة الجامعية الدولية للقوة البدنية بالإجماع، والتي تستضيفها الإمارات العام المقبل، بالتعاون مع جامعة الشارقة، مرحباً بالدول الآسيوية، التي ستخوض فعاليات المحفل القاري الكبير.