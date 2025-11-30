«أكاديمية IFBB دبي» الرائدة في برنامج الدكتوراه للياقة البدنية وبناء الأجسام



نظمت أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بدبي، على مدار يومين، دورة اختصاصيي عضلات البطن، والتي أقيمت للمرة الأولى على مستوى المنطقة، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام بإسبانيا، وتعد الأكاديمية هي الأولى والرائدة في تلك الدورة، والتي تأتي ضمن برنامج الدكتوراه في اللياقة البدنية وبناء الأجسام.



واشتملت محاور الدورة التي شهدت حضوراً متميزاً عبر «زووم»، وحاضر فيها الدكتور وليد عبد الكريم مدير عام الأكاديمية، على العديد من المحاور، مثل: تشريح عضلات البطن، الجوانب الفسيولوجية لعضلات البطن، تشريح العمود الفقري ومحور الحركة، مفاصل العمود الفقري، علم الحركة وميكانيكية الحيوية حول تمارين البطن، تطبيق الميكانيكية الحيوية حول تمارين البطن، تمارين البطن أثناء الحمل، إضافة إلى تمارين التمدد لعضلات البطن.



من جهته، ثمّن الدكتور وليد عبد الكريم مدير عام الأكاديمية، قرار تنظيم دورة اختصاصيي عضلات البطن، والتي تعد ضمن برنامج الدكتوراه في اللياقة البدنية وبناء الأجسام، لأنها خطوة جديدة لإدارة الأكاديمية على طريق التميز بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، من أجل تطوير مستوى اللعبة، ليس في الإمارات فحسب، بل في كل الدول الخليجية والعربية، خاصة أن أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بدبي، من أنشط وأهم الأكاديميات التابعة للاتحاد الدولي، مثمناً خطوات الأكاديمية السباقة دوماً بإقامة أحدث الدورات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للعبة.



من جانبه، كشف العقيد «م» عبد الكريم محمد رئيس الأكاديمية، عن أن تلك الخطوة جاءت بعد تميز الأكاديمية بما تقدمه من دورات نوعية جديدة، وفقاً لرؤية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام بإسبانيا، وهو ما يسهم بتعزيز العمل في الاستدامة الرياضية، مؤكداً أن تلك الدورة تقام للمرة الأولى في المنطقة، وهو أمر رائع، ويزيد الثقة بأن خطة العام الجديد 2026، والتي تم اعتمادها وفقاً لدراسة اعتمدتها اللجنة الفنية للأكاديمية، من خلال عناصر مستوحاة من البرامج الرياضية العالمية، ومخرجات دورات العام الماضي، ستقدم المزيد، بما يثري اللعبة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً في الإمارات والمنطقة.