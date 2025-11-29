إعلان مواعيد سباقات الهجن ضمن منافسات مهرجان ليوا الدولي 2026



أعلن نادي ليوا الرياضي عن تنظيم منافسات سباقات الهجن ضمن مهرجان ليوا الدولي 2026، وذلك بالتعاون مع اتحاد سباقات الهجن، حيث تقام الأشواط في ثلاثة ميادين مختلفة خلال شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة واسعة من ملاك ومضمري الهجن من مختلف إمارات الدولة. وتنطلق أولى المنافسات يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 في ميدان غياثي لسباقات الهجن، تليها فعاليات الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 في ميدان السلع، بينما تنطلق آخر منافساته يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 في ميدان ليوا للهجن.



ويشتمل البرنامج على مجموعة من الأشواط لفئات الأبكار والجعدان في كل سباق، حيث خصصت اللجنة المنظمة كؤوساً للمراكز الثلاثة الأولى في الأشواط الرئيسية، إلى جانب جوائز قيمة تعكس مكانة المهرجان وأهميته في دعم رياضة الهجن في الدولة.

وأكد نادي ليوا الرياضي أن تنظيم منافسات الهجن يأتي ضمن رؤية المهرجان الهادفة إلى تعزيز حضور الرياضات التراثية في منطقة الظفرة، وإحياء الموروث الإماراتي الأصيل، مشيراً إلى أن المهرجان يشهد سنوياً مشاركة كبيرة لما يمثله من منصة رياضية تجمع مختلف فئات المجتمع.



يذكر أن المهرجان تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع نادي ليوا الرياضي، وبلدية الظفرة، وشرطة أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة ميرال، بالشراكة مع شبكة أبوظبي للإعلام، خلال الفترة من 12 ديسمبر المقبل حتى 3 يناير 2026 في منطقة ليوا بالظفرة.