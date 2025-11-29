«البرنامج التوعوي لمكافحة المنشطات» يواصل أنشطته لرفع الوعي لدى الرياضيين والمسؤولين



تنظم لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، فعاليات «البرنامج التوعوي لمكافحة المنشطات»، برعاية وزارة الرياضة، بهدف تعزيز الوعي وترسيخ ثقافة النزاهة في القطاع الرياضي، وذلك في مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي بمشاركة أكثر من 40 ممثلاً من الاتحادات الرياضية.



وأكدت الدكتورة مي الجابر، رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، أن هذا البرنامج يُمثل محطة مهمة في جهود الدولة لترسيخ ثقافة اللعب النظيف، مشيرةً إلى أن تعزيز النزاهة يبدأ من رفع الوعي بمخاطر تعاطي المنشطات. وقالت: نحن ملتزمون بتوفير برامج تعليمية وتوعوية تعمل على زيادة الوعي لدى الرياضيين والمدربين والأطباء، كل في مجاله. فمكافحة المنشطات ليست مجرد إجراءات رقابية، بل منظومة متكاملة تبدأ بالتثقيف والوقاية وبناء بيئة رياضية تدعو لاحترام القوانين والقيم. وإن انطلاقة البرنامج اليوم تعكس الجهود الوطنية الكبيرة لوضع دولة الإمارات في مقدمة الدول الملتزمة بأعلى المعايير في النزاهة الرياضية، وفقاً للوائح الدولية المعتمدة.



من جانبها، أكدت صفا تريم، المدير التنفيذي للجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي، أهمية الشراكة بين اللجنة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تعزيز التوعية لدى الرياضيين أصحاب الأداء العالي.

وقالت: نعمل في اللجنة على ضمان أن يكون الرياضي في دولة الإمارات على دراية كاملة بحقوقه وواجباته، وقادراً على اتخاذ القرارات السليمة في مسيرته الرياضية. مشاركتنا في هذا البرنامج تأتي انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه رياضيي النخبة الاحترافية، وتأكيداً على أن النزاهة جزء أساسي من الأداء المتميز الذي يمهد لصناعة البطل الرياضي الحقيقي، ونحرص من خلال هذه المحاضرات على تجهيز الرياضي بكل الأدوات التي تمكنه من المنافسة بشفافية وثقة، وفق أفضل الممارسات العالمية.



وفي إطار البرنامج، تم تنظيم محاضرتين مخصصتين للرياضيين والمسؤولين في القطاع الرياضي الوطني، قدمهما الخبير أحمد إبراهيم، وشملت محاور رئيسية عدة في منظومة مكافحة المنشطات.

وتضمنت المحاضرة الأولى ضمن «البرنامج التوعوي لمكافحة المنشطات» نقاشات عملية ودراسات حالة من واقع التجارب الرياضية العالمية، بهدف رفع وعي الرياضيين وتمكينهم من السير على النهج الصحي السليم خلال مسيرتهم الرياضية، وبناء سلوك احترافي قائم على النزاهة والشفافية.



وخُصصت المحاضرة الثانية للمسؤولين في القطاع الرياضي من مدربين وإداريين ومسؤولي الفرق والأجهزة الفنية، حيث تناولت بصورة معمقة الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالكوادر الإدارية والفنية، وفقاً للائحة الوطنية لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية المعتمدة.