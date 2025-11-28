400 علامة تجارية في معرض «ليفل أب» للتكنولوجيا الرياضية بدبي



استهل اليوم الأول من معرض «ليفل أب» للتكنولوجيا الرياضية، الذي تنظمه شركة جلوبال مايس أورجنايزيشن ليمتد «جيمولكس» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، برسالة قوية وجّهها هورست بينتي «حفيد مؤسس أديداس»، الشريك المؤسس لـ«صندوق إرث أدي داسلر»، دعا فيها الشركات الناشئة إلى التمسك بالأصالة والابتكار والعمل الهادف. وفي كلمة افتتح بها فعاليات اليوم الأول من الحدث الممتد على مدى 3 أيام، الذي يجمع أكثر من 400 علامة تجارية و75 جهة عارضة و70 متحدثاً إلى جانب تجارب حيّة، استعرض بينتي قصة عائلة داسلر ودورها في صناعة ملامح القطاع الرياضي الحديث، وكيف يواصل هذا الإرث تأثيره اليوم من خلال منصة «ليد» للاستثمار في رواد الأعمال من الجيل الجديد.



وشاركه في نقاشه كريستوف سونين، الشريك المؤسس لمنصة الاستثمار «ليد في سي»، حيث استعرضا تجربة تمتد لأكثر من 10 سنوات في الاستثمار في المراحل المبكرة، وكيف تغيّرت نظرة العالم إلى الرياضة من مجرد ترفيه إلى قطاع عالمي مستقل في مجالي التكنولوجيا والاستثمار.



وفي جلسة حوارية بعنوان «من الرعاية إلى الابتكار كيف تعيد طيران الإمارات تشكيل مستقبل الرياضة العالمية»، قدّم بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس للاتصال المؤسسي والتسويق والعلامة التجارية، عرضاً حول كيفية تطوير نموذج شراكات طيران الإمارات الرياضية من الاكتفاء بحضور الشعار على المنصات إلى شراكات مبنية على الابتكار في كامل التجربة، من تنظيم الحدث وصولاً إلى تفاعل الجمهور.



شهدت فترة ما بعد الظهر جلسة معمّقة حول «ذكاء كرة القدم» وتطوير الأداء، قدّمها جيس مادسن، مدير كرة القدم وعلوم البيانات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بعنوان «كرة قدم النخبة: الحاجة إلى تطور تقني جديد». وخلال حديثه، استعرض الدور المتزايد لعلوم الإدراك، وتحليل سرعة اتخاذ القرار داخل الملعب، والتقنيات المتقدمة لتتبع تحركات اللاعبين، في تشكيل جيل جديد من كرة القدم على أعلى المستويات.



من جهته، قال عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: «الأجواء في فعاليات معرض «ليفل أب» رسمياً حافلة بالحماس، فمن تقنيات الذكاء الاصطناعي والرياضات الإلكترونية إلى تكنولوجيا التعافي والأجهزة القابلة للارتداء، ومناطق تجارب الجمهور، وابتكارات ملاعب الجيل الجديد يتشكّل مستقبل الرياضة هنا في دبي، فهذه المدينة تواصل تقديم فعاليات عالمية المستوى، واستضافة أكبر البطولات الدولية، وتهيئة بيئة تمكّن الشركات الناشئة من التوسع، والعلامات التجارية العالمية من النمو، والأفكار الطموحة من أن تتحول إلى واقع، ونتطلع خلال الأيام المقبلة لاستقبال الجميع ومنحهم فرصة لاختبار هذه التقنيات عن قرب».



وتواصل الزخم في الفترة المسائية مع صعود شون غارنييه وذا بروفسور إلى المسرح الرئيسي، حيث قدّما عرضاً حراً حماسياً امتد لـ10 دقائق، جمع بين مهارات تحكم استثنائية بالكرة، وتفاعل مباشر مع الجمهور، وحركات استعراضية لافتة جذبت واحداً من أكبر الحشود خلال اليوم الأول.



يواصل معرض «ليفل أب» فعالياته غداً السبت في اليوم الثاني ببرنامج حافل يتضمّن استعراضاً لرؤية مايكروسوفت العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات بناء الثقافة المؤسسية في الأندية الرائدة، إلى جانب أحدث الابتكارات في تقنيات البث، وآخر ما وصل إليه العالم في مجالات صحة الرياضيين وعافيتهم وتحليلات الأداء.