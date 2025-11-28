«دبي يوغا» جاهزة لختامي «تحدي دبي للياقة» في حديقة زعبيل



أيّام قليلة تفصلنا عن انطلاق الفعالية الجديدة «دبي يوغا»، والفرصة ما زالت متاحة لحجز الأماكن في جلسة اليوغا الجماعية عند الغروب، ليتم بذلك ختام الفعاليات الرئيسية لتحدي دبي للياقة بلحظة من الهدوء والتوازن. وتحوّل الفعالية الأولى من نوعها حديقة زعبيل إلى ساحة للنشاط المجتمعي، حيث تدعو المشاركين من مختلف الأعمار ومستويات الخبرة للانضمام إلى احتفالية تركز على التوازن والعافية والتواصل، في انعكاس لقيم «عام المجتمع» في دولة الإمارات، وفي تجسيد لأسلوب الحياة النشط الذي تشتهر به دبي.



تنطلق الفعالية عند الساعة 2:30 ظهرًا بباقة من أنشطة العافية التفاعلية، على أن تُقام الجلسة الرئيسية عند الغروب بقيادة نخبة من المدربين العالميين أمثال: ديلان ويرنر، وسارة ميدينا، ويش موراديا، وبمشاركة جميلة الأنصاري وفريق يضم أكثر من 40 مدرب يوغا محلياً. كما تستضيف منطقة العائلات جلسة يوغا مخصصة للأطفال والعائلات، تقدّمها كارلا جوليان، بدعم من برانفي غوبتا، أصغر مدربة يوغا في العالم وطالبة في مدرسة جيمس ويلينغتون الدولية.



وتشمل الفعالية كذلك مجموعة من الأنشطة الترفيهية للأطفال مثل عروض خفة اليد، وتلوين الوجوه، وصانعي الفقاعات، إلى جانب عروض متجولة لفناني الاستعراض، مع حضور شخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين لدى الأطفال.

وحرصا على توفير تجربة شاملة للجميع، يمكن للمشاركين عند التسجيل اختيار مناطق محددة تشمل: المنطقة العامة، ومنطقة السيدات فقط، ومنطقة العائلات «للأطفال دون 16 عامًا»، كما خصّصت الفعالية مناطق مُجهزة بالكامل لاستقبال أصحاب الهمم، مع دعم يقدمه مدربون من ذوي الخبرة.



المشاركة في «دبي يوغا» مجانية وتتطلب فقط التسجيل المسبق عبر الموقع dubaiyoga.ae على أن يتلقى المشاركون رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تحتوي على رمز QR للدخول، قبل استلام الأساور الخاصة بالمناطق عند الوصول. وستوفر الفعالية حصائر يوغا حسب الكمية المتاحة.

وبعد انتهاء جلسة اليوغا، يمكن للمشاركين زيارة قرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة زعبيل للمرة الأخيرة هذا العام، والاستمتاع بجلسات السبيننغ، والملاكمة، ومناطق الأطفال، والملاعب الرياضية، وذلك بين الساعة 5:30 مساءً و11:00 مساءً.



وتُنظّم فعالية «دبي يوغا» من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، وبشراكة إعلامية مع شبكة الإذاعة العربية، وبدعم من الشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي.