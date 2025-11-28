الحبتور يواجه جهانجيري في نهائي بطولة عيد الاتحاد للبولو



احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تختتم منافسات بطولة عيد الاتحاد للبولو عصر غدٍ السبت، بنادي الحبتور للبولو والفروسية، حيث يلتقي فريقا الحبتور وجهانجيري في المباراة النهائية، تسبقها مباراة كأس الترضية بين فريقي مهرة وبوراونا كابيزا.



من جهته، أعرب محمد الحبتور، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الرئيس التنفيذي ورئيس اتحاد الإمارات للبولو، عن سعادته بالمشاركة في احتفالات عيد الاتحاد من خلال تنظيم فعاليات عدة من بينها بطولة عيد الاتحاد للبولو، موضحاً أن الفعاليات الرياضة واجب مجتمعي خاصة المقرونة بالأعياد والمناسبات الوطنية والتي تعزز روح الانتماء للوطن والولاء لقادتنا الذين لم يدخروا جهداً لإسعاد المواطن والمقيم.



وكانت البطولة التي تحمل هانديكاب من 8 إلى 10 جولات، قد شهدت تأهل فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفريق جهانجيري بقيادة سعد جهانجيري إلى النهائي، ومن المنتظر أن يمثل فريق الحبتور كل من: محمد الحبتور وبالي أوجيزا وخوان كروز وتي بي سي، ويمثل فريق جهانجيري كل من سعد جهانجيري وإيجناسو بيريز وتوماس إريارتي وسانتوس الريارتي.