اتحاد بناء الأجسام يشارك في «عمومية الاتحاد الدولي» بالسعودية



شارك اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، والتي أقيمت تزامناً مع بطولة العالم لبناء الأجسام والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة الخبر، وترأس الاجتماع الدكتور روفائيل سانتوغا، رئيس الاتحاد الدولي، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ورئيس وأعضاء اللجنة السعودية المنظمة لبطولة العالم، وأحمد جوهر ومحمد شاهين الحوسني عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، كما حضر الاجتماع مدير مكتب الشؤون القانونية في دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان عبدالعزيز حمد المهري وسلط الضوء عن الاستضافة المقبلة لبطولة العالم لبناء الأجسام «عجمان 2026»، حيث تم تقديم الملف الرسمي لبطولة العالم المقبلة.



على جانب آخر، بحث أعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع جدول الأعمال والذي ضم الكثير من الأمور الفنية والتنظيمية التي تخص رياضة بناء الأجسام والبطولات الدولية التي سيتم تنظيمها في العام 2026، كما تم شرح بعض الأمور الفنية التي تخص النسخة الحالية لبطولة العالم لبناء الأجسام.



من جهته، وصف الشيخ عبدالله الشرقي استضافة البطولة في المملكة العربية السعودية، بأنها إضافة مهمة لرياضة بناء الأجسام على مستوى العالم، مثمناً جهود اللجنة المنظمة والاتحاد السعودي لبناء الأجسام، لا سيما وأن هذه المشاركة ستمهد لبطولة مميزة على كافة المستويات.

وعلى هامش الاجتماع التقى الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي عدداً من المسؤولين الدوليين وحكام بناء الأجسام في العالم وتبادلا الحديث فيما يخص النقلة النوعية لبناء الأجسام الإماراتية والجهود التي تم بذلها وأسهمت بتحقيق مكاسب كبيرة.