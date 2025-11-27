منتخب الخماسي الحديث يتأهل للمرة الأولى لـ«الألعاب الآسيوية» في اليابان



تأهل منتخب الإمارات للخماسي الحديث إلى المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في اليابان خلال الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر 2026، بعد تأهل الثنائي أحمد جمعة الجابري، وعبدالله محمد عبدالرحمن، وهي المرة الأولى في تاريخ هذا الاتحاد، حديث النشأة، وجوده في هذه المنافسات القارية الكبيرة، وجاء حجز الإمارات لمقعدها في الألعاب الآسيوية في رياضة الخماسي الحديث بعد مشاركتها مؤخراً في منافسات البطولة الآسيوية للخماسي الحديث، والتي جرت في مدينة ناجويا اليابانية وشارك فيها منتخبنا بلاعبين اثنين، ليتأهلا معاً للألعاب الآسيوية.



وعبرت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، عن سعادتها بهذا الوجود على الساحة القارية بهذا الشكل، قائلة: انطلاقة جيدة لهذه الرياضة التي نخطط لها لتكون في مصاف المنافسات الدولية والقارية خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود الخامات التي يمكن من خلالها تحقيق طموحاتنا مع الخماسي الحديث، وإن هذا الوجود المهم على الساحة الآسيوية سيدفعنا جميعاً كوننا مسؤولين عن هذه الرياضة إلى بذل المزيد من الجهد، لتظهر رياضتنا بالصورة المطلوبة في المحافل الخارجية.



وقالت هدى المطروشي: «المشاركات الخارجية لمثل هؤلاء اللاعبين هي خبرات سوف تحقق المزيد من النمو على المستوى الفني، وإن ما قدمه الثنائي أحمد جمعة الجابري، وعبدالله محمد عبدالرحمن، مؤشر جيد على أننا نمتلك مقومات متميزة من لاعبين في رياضة مركبة نسعى من خلال عملنا الحالي وبالتعاون مع المدربين والأسر واللاعبين إلى إحداث طفرة نوعية بها، وإن الدعم الكبير الذي نلقاه من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والجهد الكبير من أنديتنا يدفعاننا إلى التفاؤل بما هو قادم من منافسات في ظل المخطط الجيد الذي نرسمه في الاتحاد للعبة الخماسي الحديث».